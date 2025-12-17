search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan, declarații la Londra despre situația din justiție: „Trebuie să separăm faptele de opinii”. Ce spune despre demiteri, salariul minim și bugetul pe 2026

Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut declarații de presă la Londra, unde a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe diverse teme, de la situația din justiție și solicitările de demitere a ministrului Cătălin Predoiu, până la salariul minim, coaliția de guvernare și majorarea impozitelor locale.

N. Dan la Londra. FOTO: captură video Facebook
N. Dan la Londra. FOTO: captură video Facebook

Problemele din justiție

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre interesul pentru dezbaterea anunțată pe tema justiției, arătând că „ieri dimineață fuseseră în jur de 10-12 solicitări pentru participarea la această dezbatere și aproximativ 50 de persoane care au trimis mai multe materiale cu privire la situația din justiție”.

El a explicat că invitația pentru întâlnirea de luni dimineață (22 decembrie) a fost adresată în principal celor care doresc să semnaleze probleme de integritate din sistem, admițând totodată că organizatorii „nu au fost suficient de preciși”. Șeful statului a subliniat însă că, „dacă se fac acuzații în spațiul public, este normal ca cei care sunt acuzați să poată răspunde”.

Șeful statului a indicat Inspecția Judiciară și modul de promovare în funcțiile de conducere drept zonele cu cele mai mari vulnerabilități din justiție, precizând însă că toate acuzațiile trebuie probate. O analiză temeinică va fi realizată în următoarele două-trei luni, perioadă în care vor fi solicitate documente și mai multe date.

În ceea ce privește solicitările de demisie, Nicușor Dan a explicat că atribuțiile sale sunt limitate: „Pe poziții care nu sunt în subordinea directă a președintelui e o chestiune de societate și de instituții”.

Întrebat despre petiția semnată de peste 12.000 de persoane care cer demiterea ministrului Justiției, președintele a subliniat gravitatea semnalelor venite din interiorul sistemului judiciar, dar a evitat să se pronunțe asupra unor demiteri imediate.

„Când ai o mie de magistrați din șapte mii care spun că sunt probleme, înseamnă că este o chestiune foarte serioasă, dar trebuie să separăm faptele de opinii. Nu e o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare”, a declarat Nicușor Dan. 

Despre salariul minim

Referitor la majorarea salariului minim, președintele a reafirmat rolul său de mediator și a evitat să își asume o poziționare de o parte sau alta a taberei. „Ne dorim ca anumite tipuri de venituri, salariu minim, să fie mai mari, dar nu ne dorim să se ajungă la inflație. Partidele au opinii diferite, e o discuție pe care o va tranșa coaliția”, a spus el.

„Resetare” a coaliției de guvernare

Întrebat despre solicitarea premierului privind o „resetare” a coaliției de guvernare, Nicușor Dan a declarat că problemele cronice ale societății trebuie abordate realist și fără așteptări exagerate.

„E o problemă care vine din vechime, 10 ani dacă nu mai mult, și nu trebuie așteptarea că o rezolvăm într-o săptămână. Legat de coaliție, e o diferență între acțiunea concretă politică, care în oarecare măsură a funcționat, s-a evitat intrarea într-un cerc vicios, pe partea bugetară s-a stabilizat, și planul de declarații politice unde s-a exagerat foarte mult. Criticile sunt rezonabile până la un anumit punct. Când acoperă chiar anumite realizări pe care membrii guvernului le au, nu fac bine nimănui. Un pic de dialog nu strică niciodată”, a afirmat președintele, adăugând că un dialog mai echilibrat în spațiul public ar fi benefic.

Nicușor Dan recunoaște că impozitele locale majorate vor afecta populația

În privința majorării impozitelor locale, Nicușor Dan a recunoscut impactul negativ asupra populației, dar a subliniat necesitatea măsurii.

„Evident că niciun impozit într-o lume ideală, nimeni nu ar plăti niciun impozit. Impozitele pe proprietate nu au mai fost mărite de prin 2010. Această creștere agreată de coaliție e mai mică decât rata inflației de la momentul de la care nu au mai fost majorate. Nu e o fericire, dar nici o catastrofă”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a insistat că prioritatea imediată este adoptarea bugetului pentru anul 2026, care ar urma să mențină deficitul la un nivel de puțin peste 6%, pentru a transmite un semnal de seriozitate către piețele financiare.

Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea reformelor, avertizând că reducerile bruște în sectorul public pot crea dezechilibre și exprimându-și speranța că rezultatul referendumului va fi transpus în legislație.

În final, întrebat când vor fi numiți șefii serviciilor secrete, Nicușor Dan a indicat anul 2026 drept termen estimativ.



Politică

