search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Nicuşor Dan le-a explicat protestatarilor din Londra de ce au fost anulate alegerile: „O campanie de manipulare și dezinformare a Rusiei de 10 ani”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele României, Nicuşor Dan, a stat de vorbă marți seara cu un grup de protestatari români la Londra, oferind explicații despre anularea turului doi al alegerilor prezidențiale. 

Nicușor Dan FOTO: inquam photos
Nicușor Dan FOTO: inquam photos

Întrebat de un grup de protestatari când vor primi românii un răspuns privind anularea turului doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut, șeful statului a precizat că „în parte, răspunsul a venit”.

„În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului, care a arătat că în campania electorală au fost implicate patru firme de comunicare rusești. A doua parte a răspunsului este că am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli, dar pentru care au existat cheltuieli dovedite. Cea mai mare parte din răspuns este însă că noi avem o campanie de manipulare și dezinformare a Rusiei de 10 ani”, le-a spus Nicuşor Dan protestatarilor, potrivit Antena3.

Președintele a subliniat astfel implicațiile pe termen lung ale dezinformării externe și a confirmat că există deja documente oficiale care evidențiază implicarea unor firme de comunicare din Rusia în scrutinul anterior.

Sursa Bogdan Iasinovschi / Facebook

Potrivit agendei, miercuri, 17 decembrie, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord iar apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice”
digi24.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
O pensionară este obligată să înapoieze la stat 60.000 de euro pentru că timp de 20 de ani a încasat două pensii
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Adio „dată de expirare” pe alimente în România. Schimbarea propusă promite mai puțină risipă, dar cere mai multă atenție la raft
playtech.ro
image
Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
S-a stins unul din cei mai îndrăgiți medici din Oradea. Avea doar 42 de ani
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Data expirării va fi scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce trebuie să știe cumpărătorii
mediaflux.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?