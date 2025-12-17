Grindeanu vrea echilibru financiar între localități: „Luăm puțin de la vârfuri și redistribuim către UAT-urile cu minusuri”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut miercuri declarații privind negocierile din Coaliție legate de bugetul de stat, viitoarea Ordonanță „Trenuleț” și posibilele modificări ale legislației din Justiție. El a subliniat că deciziile cu impact major trebuie luate pe baze tehnice, de către specialiști, și nu transformate în instrumente de luptă politică.

Referindu-se la gestionarea banilor publici și la autonomia locală, Grindeanu a arătat că PSD susține ca impozitele să rămână la autoritățile locale, însă a atras atenția asupra diferențelor majore dintre unitățile administrativ-teritoriale. „Există vârfuri când vorbim de autoritățile locale și partea financiară și există minusuri foarte mari la anumite UAT-uri. Aceste lucruri trebuie să fie reglate: iei un pic de la acele vârfuri și încerci să redistribui la partea de jos”, a declarat liderul PSD, subliniind necesitatea unui mecanism de echilibrare financiară.

În privința salariului minim, Grindeanu s-a declarat optimist că majorarea acestuia va fi acceptată în cadrul negocierilor, afirmând că obiectivul Guvernului este creșterea nivelului de trai. „Ne batem, în ghilimele, pentru ca oamenii să trăiască mai bine”, a spus el.

Grindeanu, despre reforma Justiție

În ceea ce privește reforma Justiției, în special propunerea privind eliminarea prescripției pentru faptele grave de corupție, Grindeanu a evitat să comenteze direct, insistând că decizia trebuie lăsată în seama profesioniștilor. „Eu cred că aici profesioniștii trebuie să discute. Chiar știu că, în acest moment, implicarea politicului în această zonă a justiției nu face decât rău”, a afirmat el.

Întrebat despre eventuale demisii în fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe fondul protestelor, Grindeanu a refuzat să comenteze, invocând separarea puterilor în stat și principiul meritocrației. „Nu mă puneți să comentez așa ceva. A fost un concurs pe care Lia Savonea l-a luat… sunt lucruri care nu țin de mine”, a spus liderul PSD.

În final, Sorin Grindeanu a reiterat că rolul politicienilor este de a face politici publice coerente, orientate spre binele cetățenilor. „Atunci când faci politică, faci politici publice pentru ca oamenii pe care îi guvernezi să trăiască mai bine, nu mai rău”, a concluzionat el.