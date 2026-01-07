Etiopia, una dintre cele mai vechi țări creștine din lume, a fost din nou în centrul atenției odată cu sărbătorirea Crăciunului de către zeci de milioane de credincioși. Țara africană găzduiește una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din lume și are a doua cea mai mare comunitate ortodoxă, după Rusia, fiind totodată singurul stat din Africa în care ortodoxia este religie oficială.

Spre deosebire de imaginea Crăciunului cu care sunt obișnuiți mulți europeni, cu decorațiuni elaborate, căciuli roșii cu pompon și lumini multicolore care strălucesc în brazi, Crăciunul etiopian se remarcă prin simplitate și solemnitate. Sărbătoarea este celebrată pe 7 ianuarie după calendarul gregorian, corespunzând datei de 29 Tahsas din calendarul etiopian.

Perioada care precede Crăciunul este una de profundă semnificație spirituală. Credincioșii țin un post de 43 de zile, cunoscut sub numele de Tsome Nebiyat sau „Postul profeților”, potrivit AfricaNews. În acest timp, ei se abțin de la toate produsele de origine animală și de la substanțe psihoactive, inclusiv alcoolul, și mănâncă o singură masă pe zi. Începând cu 25 noiembrie, se crede că acest post „curăță trupul de păcate”, oferindu-le celor care îl respectă șansa de a-și purifica spiritul în așteptarea nașterii Mântuitorului, Iisus Hristos.

Slujbe de noapte și procesiuni cu lumânări

În timpul sărbătorilor, etiopienii poartă o îmbrăcăminte tradițională din bumbac alb, subțire, cu dungi colorate la ambele capete, numită Netela. În ajunul Crăciunului, numit gahadul Crăciunului, credincioșii participă la o slujbă de noapte care începe, de obicei, în jurul orei 18:00 și se încheie la 3:00 dimineața.

În bisericile, adesea de formă circulară, oamenii se aliniază de-a lungul pereților și pornesc într-o lungă procesiune în jurul clădirii, însoțiți de un cor și de instrumente tradiționale, precum sistrumul - un instrument asemănător unei tamburine. În acest moment, enoriașilor li se oferă lumânări și îl urmează pe preot în jurul bisericii, iar acesta îi binecuvântează pe rând pentru anul care urmează. După ce înconjoară biserica de două ori, credincioșii sunt separați pe sexe și se adună în jurul cercului central, unde preotul oficiază liturghia.

Tradiții vechi de secole și în ziua de Crăciun

Pe lângă partea religioasă, Crăciunul este și un prilej de sărbătoare populară. O distracție foarte apreciată este Yeferas Guks, un sport tradițional inspirat din vechi obiceiuri de vânătoare. Jocul se desfășoară călare și presupune aruncarea de sulițe ceremoniale între participanți, fiecare încercând să-și doboare adversarul de pe cal.

Astfel, Crăciunul în Etiopia rămâne o combinație impresionantă de credință, tradiție și ritualuri vechi de secole, care continuă să adune laolaltă zeci de milioane de oameni în singura țară ortodoxă din Africa.