Elevii revin la școală pe 8 ianuarie. Ce vacanțe urmează în anul școlar 2025–2026

Vacanța școlară de iarnă s-a încheiat, iar elevii din toată țara revin la cursuri joi, 8 ianuarie 2026. Odată cu reluarea școlii începe și Modulul 3 din structura anului școlar 2025–2026.

Vacanța de iarnă a durat 18 zile și a început sâmbătă, 20 decembrie 2025. Revenirea în bănci marchează intrarea în al treilea modul de cursuri, care are o durată variabilă, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare județene privind săptămâna „Școala altfel”.

În mod standard, Modulul 3 se desfășoară între:

8 ianuarie și 6 februarie 2026, în unele județe,

8 ianuarie și 13 februarie 2026,

sau până la 20 februarie 2026, în funcție de calendarul local.

După finalizarea acestui modul urmează vacanța mobilă de iarnă, cunoscută și ca vacanța intersemestrială sau de schi, programată în perioada februarie–martie 2026. Aceasta oferă elevilor o pauză binevenită în sezonul rece, perioadă în care multe familii aleg mini-vacanțe sau activități montane.

Ce vacanțe mai au elevii în anul școlar 2025–2026

Până la finalul anului școlar, elevii vor mai beneficia de mai multe perioade de odihnă, structura pe module fiind gândită pentru a echilibra timpul de studiu cu cel de refacere.

Vacanțele rămase sunt:

Vacanța de iarnă mobilă, în februarie 2026 – o săptămână stabilită la nivel județean, imediat după Modulul 3;

Vacanța de primăvară (Paște) – între sâmbătă, 4 aprilie, și marți, 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară – începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și se încheie duminică, 6 septembrie 2026.

În total, anul școlar 2025–2026 este organizat în cinci module de cursuri și cinci vacanțe, o structură menită să reducă oboseala și stresul elevilor, în special în ciclul primar și gimnazial.

Pe lângă aceste vacanțe, elevii vor beneficia și de zile libere legale care pot prelungi weekendurile, precum Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie.

Când se încheie anul școlar

Anul școlar 2025–2026 se termină vineri, 19 iunie 2026, odată cu finalizarea Modulului 5. Din acest moment începe vacanța de vară.

Pentru clasele terminale, calendarul este ușor diferit:

elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile mai devreme, pentru pregătirea Evaluării Naționale;

elevii de clasele a XII-a și a XIII-a au un program adaptat examenului de Bacalaureat.

Pentru majoritatea elevilor, durata totală a anului școlar este de 36 de săptămâni de cursuri, conform structurii aprobate de Ministerul Educației.