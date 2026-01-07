Video Imagini inedite cu Radu Drăgușin. Stoperul român, filmat la cratiță și punându-și câinele pe fugă

Stoperul român Radu Drăgușin (23 de ani) s-a întors pe teren după aproape un an de chin, iar clubul său, Tottenham, i-a făcut o prezentare inedită pe canalul oficial de YouTube. Un clip de 20 de minute îl arată pe internațional în diferite ipostaze.

Drăgușin locuiește în Londra alături de logodnică. Are un câine, Ragnar, căruia îi transmite comenzi în limba română și pe care l-a pus pe fugă folosind o minge specială.

De asemenea, Radu a prezentat jucând șah, o pasiune din copilărie, apoi la bucătărie, în timp ce gătea paste.

„Să ajung în Premier League a fost un vis devenit realitate. Mereu mi-am dorit să îmi depășesc limitele și să devin cel mai bun”, povestește Radu Drăgușin, în materialul de pe canalul oficial de Youtube al clubului.

Au fost difuzate cadre unice din momentul internării sale în spital, la operația de ligament încrucișat.

La finalul clipului au fost prezentate imagini de la revenirea pe teren a românului. Radu a bifat câteva minute în duelul din Premier League contra lui Crystal Palace (1-0), disputat pe 28 decembrie 2025.