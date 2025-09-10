Nicușor Dan aprobă actualul sistem: „Dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, coaliția funcționează”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri seară că deși atacurile între partidele de la guvernare sunt vizibile, „ar fi mai bine ca ele să nu existe”, însă ceea ce contează sunt rezultatele obținute de actualul Executiv.

„România a fost în situația în care avea o problemă de stabilitate, credibilitate și una de deficit. Exista o îngrijorare a pieței financiare și a agențiilor de rating, iar după două luni și jumătate cât are guvernul a reușit să treacă de două asumări, cu șase pachete de măsuri”, a spus șeful statului, într-un interviu la TVR.

El a amintit și vizita agențiilor de rating internaționale, subliniind că Fitch a reconfirmat în august ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă. „Dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, eu spun că coaliția funcționează”, a conchis Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că, în ciuda nemulțumirilor legate de componența actualei coaliții, aceasta este „cea mai eficientă formulă pentru depășirea crizei”.

Tot miercuri seară, liderii coaliției s-au întâlnit pentru a discuta reforma administrației locale, care trebuie finalizată până pe 15 septembrie, conform calendarului stabilit cu președintele. Este prima reuniune după ce Nicușor Dan le-a cerut partidelor să renunțe la atacuri și să se concentreze pe proiecte.

Reforma rămâne însă un punct sensibil. PSD susține reducerea cheltuielilor, lăsând primarilor libertatea de a decide unde se fac ajustările. În schimb, premierul Ilie Bolojan insistă pe o reducere de 10% a posturilor ocupate, ceea ce ar presupune concedierea a circa 13.000 de angajați. La ultima ședință, Bolojan a amenințat cu demisia pe fondul acestor dispute.

Tensiunile nu s-au stins nici după apelul președintelui. În timpul dezbaterilor pe moțiunile de cenzură depuse de AUR, Sorin Grindeanu l-a criticat public pe premier, afirmând că PSD nu va guverna „cu pistolul la tâmplă” și că România nu are nevoie de „austeritate extremă”.