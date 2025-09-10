search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Liderii Coaliției de guvernare s-au certat pe tema alegerilor din București. Amenințări și decizii pe parcursul a două ore de discuții

Ședința liderilor Coaliției de guvernare s-a încheiat după aproape două ore de discuții, timp în care cei prezenți s-au certat pe tema alegerilor din București, dar au decis și câteva modificări în privința programului de investiții „Anghel Saligny”.

Coaliția decis modificări în privința programului Anghel Saligny. FOTO Inquam Photos Octav Ganea
Coaliția decis modificări în privința programului Anghel Saligny. FOTO Inquam Photos Octav Ganea

PSD a amenințat cu ruperea coalitiei, dacă PNL și USR tot insistă să organizeze alegeri în noiembrie, au relatat, pentru „Adevărul”, surse din Coaliție.

PNL și USR au insistat că alegerile din București nu sunt trecute în protocolul Coaliției și au spus că nu înțeleg atitudinea și opoziția PSD.

Decizii în privința programului de investiții „Anghel Saligny”.

La propunerea ministrului Dezvoltării, s-a stabilit ca programul să aibă alocări multianuale, până la încheierea acestuia în 2028, cu un mecanism de finanțare mai predictibil pentru primari, au declarat, pentru Digi24.ro, surse politice.

Unele proiecte aflate deja în desfășurate ar putea fi eșalonate pe următorii trei ani, urmând să beneficieze de o sumă fixă în fiecare an, anunțată în prealabil, astfel încât constructorii și toți cei implicați să cunoască sumele pe care le au la îndemână.  

Facturile restante depuse până la începutul acestei veri ar urma să fie plătite

Potrivit acelorași surse, la rectificarea bugetară, facturile restante depuse până la începutul acestei veri ar urma să fie plătite.

Deși tema tăierilor din plan local este una fierbine, subiectul nu a fost deschis în  această primă ședință după întâlnirea de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să nu se mai atace și să continue cu reformele pe care și le-au asumat.

Amintim că liderii Coaliției s-au reunit miercuri, 10 septembrie, de la 18.00, într-o nouă ședință, pentru noi discuții pe reforma în administrația locală. Pe agenda coaliției s-a aflat și pachetul III de măsuri fiscal-bugetare.

A fost prima întâlnire după săgețile aruncate de PSD și UDMR în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunilor de cenzură.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli. De parte cealaltă, premierul Ilie Bolojan vrea o reducere a posturilor cu 40%.

