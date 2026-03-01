Pictorița care spune povești în culori: „Ce mi-am dorit o viață am reușit să fac la 41 de ani”

O economistă a cucerit inimile iubitorilor de artă în fața cărora a expus picturi și lucrări în lemn care spun povești, împlinindu-și visul după decenii de așteptare. La locul de muncă negociază și încheie contracte, iar în atelierul improvizat acasă lucrează cu sufletul.

Și-a pus în valoare talentul după ce a împlinit 40 de ani, totul pornind de la imaginea unui avion care decolează. Unul dintre tablouri s-a vândut la o licitație caritabilă cu un preț mult peste așteptări, depășind prețul cu care au fost achiziționate lucrări ale unor artiști consacrați. „A fost povestea din spatele acelui tablou”, spune cu modestie pictorița care astăzi expune atât în țară, cât și în străinătate.

Cerasela Mirela Bradea este originară din Morunglav, județul Olt. A absolvit Liceul „Ion Minulescu” din Slatina, profil Matematică – fizică, după care a urmat Facultatea de Științe Economice. Astăzi lucrează în Craiova, în cadrul Poștei Române.

Cu șase ani în urmă a început să picteze și să dea forme noi lemnului care „strigă” să fie salvat, totul pornind de la imaginea unui avion care decolează. Îndrăgostită de avioanele de vânătoare și pasionată de fizica cuantică, Cerasela a uitat timp de decenii de pasiunea din copilărie. Până într-o seară când un prieten care-i cunoștea pasiunea i-a trimis imaginea unui avion. A pus atunci mâna pe acuarelele copilului și l-a pictat. Prietenul a revenit cu o întrebare simplă: „Dar tu de ce nu pictezi?”. A fost de ajuns pentru a-și aminti că în copilărie participa la concursuri de desen, că studia atent, ore întregi, figurile geometrice din lucrarea de doctorat a tatălui său (profesor de matematică), sau că transpunea în creion scenele din romanele lui Dumas.

Așa a început să picteze ca și cum ar fi făcut dintotdeauna asta. Astfel a reușit să treacă peste pierderea mamei sale, iar de atunci fiecare lucrare a spus o poveste.

Foc și apă, lemn și sticlă, cărbune și vopsea

Expoziția de pictură și sculptură „Alchimie – apă foc” a ajuns, luni, 23 februarie 2026, la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina. Artista a venit, astfel, acasă, spune Amelia Etegan, consilier în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj și omul care a spus „Da” ideii primei expoziții personale a artistei chiar înainte ca toate lucrările să fie gata. Au trecut de atunci ani buni, iar Cerasela Mirela Bradea a revenit, în decembrie trecut, pe simezele CROMATIC din Craiova cu „Alchimie – apă foc”, expoziția de care se pot bucură, până în 10 martie, și slătinenii.

„Atunci când a expus prima dată la noi la Craiova, la galeriile CROMATIC, acum cinci ani, era foarte temătoare. Nu știa cum vor fi primite lucrurile ei, nu știa dacă este în regulă ceea ce exprimă, pentru că fiecare transformare la Mirela Cerasela Bradea înseamnă un pas spre viață. (...) Dă viață fiecărui obiect. Observați lucrările de lemn din spatele meu. Reușește să facă din ele ceva care înseamnă mult pentru existența noastră, exprimă o trăire. Exprimă trăirea ei din acel moment”, a spus Amelia Etegan în deschiderea expoziției.

„Nu toate lucrările de artă sunt ușor de înțeles. Unele trebuie explicate. Cel mai bine este atunci când aceste lucrări nu trebuie explicate, ci le simți, or ce vedem aici sunt lucrări pe care le simți. Care parcă intră în tine sau ies din tine. Este ca o prelungire a simțămintelor pe care le are fiecare”, a descris lucrările și Valeru Ciurea, consilier artistic în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.

„Fiecare dintre noi putem să creăm artă”

Artista Cerasela Mirela Bradea a dezvăluit cum a început să facă din nou loc în viața sa culorii. Mărturisirea sa este în fapt o pledoarie pentru a ne urma visul. „Fiecare dintre noi putem să creăm artă, dar nu ne dăm seama până în momentul în care începem să facem lucrul acesta. Cumva, începând să faci ceva, începe să te conducă ca un fluviu, așa, vine din interior și poți să scoți afară ceea ce simți. Așa am început și eu. După moartea mamei mele, în nopțile în care nu dormeam, m-am apucat să scriu. Și la un moment dat – eu sunt pasionată de avioanele de vânătoare – cineva mi-a trimis un avion. Și am luat acuarelele fiului și am trimis înapoi avionul acela pictat. Și mi-a zis - Dar tu de ce nu pictezi, că pictezi atât de frumos? - Și mă întreba: dar pe tine ce te definește ca om? Și mi-am dat seama că de când eram mică îmi plăcea să pictez orice în jurul meu, dar am renunțat la lucrul acesta pentru că mi se spunea că din artă nu poți să trăiești”, a spus Cerasela Bradea.

În primele lucrări și-a expus efectiv trăirile din acele momente. După care, a precizat artista, a început să observe lucrurile din jur. „Găseam bucăți de parbriz și cream un tablou, sau lemne, sau altceva. De asta spun că fiecare trebuie să ne exprimăm cumva, dacă cineva are încredere în noi și ne dă acel impuls că putem să facem tot ce ne dorim. Ce mi-am dorit o viață am reușit să fac la 41 ani”, a menționat Cerasela Bradea.

În cei peste cinci ani de când pictează și realizează lucrări în lemn a reușit să ajungă la inimile privitorilor. Un tablou de-al său s-a vândut, în cadrul unei licitații organizate pentru a susține un spital de îngrijiri paliative pentru copiii grav bolnavi, cu cel mai bun preț din expoziție, deși alături de ea au expus și pictori mult mai cunoscuți. „Erau și alți pictori care donaseră și dânșii, dar pentru că povestea din spatele tabloului meu era diferită, nu era doar o imagine, transmitea speranță pentru acel spital care se construia pentru acei copii, tabloul s-a vândut cu preț triplu față de acele tablouri care erau făcute de niște pictori consacrați. Oamenii s-au regăsit în tabloul meu. Asta am încercat să le explic atunci, că dacă fiecare dintre noi ar pune cât un punct de culoare pe o pânză neagră, la final nu va mai arăta ca o pânză neagră, va arăta ca acel univers de acolo, o mulțime de galaxii. Și cumva copiii sunt ferestrele noastre către stele și către univers. De asta încerc să transmit speranță și foarte mult albastru”, a explicat artista.

Lucrările Ceraselei Bradea sunt de privit cu sufletul. Bucățile de lemn salvate din diverse locuri își spun singure povestea, artista intervenind pentru a accentua ideea. În cazul „Ferestrelor spre trecut” a venit mai întâi ideea de a nu lăsa vechile obiecte descoperite în podul bunicilor să se piardă, după care au urmat portretele trasate în creion pe care le încadrează.

Cyber City a fost realizat după ce, la foarte mulți ani de la prima vizionare, Cerasela Bradea a înțeles altfel „Matrix”. Fiecare lucrare are o poveste, iar dincolo de ea este ceea ce trezește în mintea privitorului. De unele lucrări, a mărturisit pictorița pentru „Adevărul”, nu s-ar despărți indiferent ce sumă i s-ar oferi, pentru că ele sunt expresia unor trăiri aparte.