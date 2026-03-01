search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cum văd piețele internaționale blocarea tarifelor lui Trump: aurul rămâne favorit, iar dolarul, sub presiune

0
0
Publicat:

Decizia Curții Supreme din SUA de a bloca tarifele impuse de Trump în baza Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) a avut efecte asupra piețelor internaționale, cu atât mai mult cu cât dolarul continuă să se deprecieze, iar aurul rămâne preferat de investitori.

Donald Trump ține în mâini panoul cu noile tarife
Curtea Supremă din SUA a blocat tarifele lui Trump. Foto X

Dosarul este așteptat să continue la Curtea de Comerț Internațional și, ulterior, prin proceduri vamale care pot dura ani, în contextul unor potențiale restituiri estimate de până la 180 de miliarde de dolari, se arată într-o analiză realizată de XTB România. Între timp, companiile au un termen de 180 de zile pentru a depune cereri, iar SUA nu mai pot percepe tarife în temeiul acestei legi, deși acordurile comerciale existente rămân în vigoare.

Tarifele își pierd temeiul legal

În august 2025, importatorii au contestat în instanță tarifele impuse de Donald Trump în baza Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). Deși instanța le-a considerat ilegale, dar a permis continuarea colectării lor până la finalizarea procesului. La 20 februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că această lege nu îi oferă președintelui autoritatea de a impune tarife, deoarece competența aparține Congresului, iar executivul poate doar să reglementeze importurile. În consecință, tarifele aplicate pe scară largă în baza acestei legi nu mai pot fi colectate pe acest temei.

Cu toate că încasările din tarife au crescut, acestea rămân o sursă relativ mică de venit pentru guvern în comparație cu alte venituri. Tarifele colectate în ultimul an, inclusiv cele impuse în baza IEEPA, au ajuns la un total de 284 de miliarde de dolari.

Ce înseamnă, în practică, decizia Curții Supreme

După această hotărâre, IEEPA nu mai poate fi folosită ca bază pentru impunerea de tarife, astfel că președintele nu mai poate introduce unilateral tarife pe termen nelimitat invocând o „urgență” fără acordul Congresului. Pe viitor, tarifele vor trebui impuse prin instrumentele comerciale clasice sau printr-o lege nouă care oferă explicit această autoritate. Curtea Supremă nu a decis nimic despre rambursări, iar clarificările sunt așteptate de la Curtea de Comerț Internațional și, ulterior, de la autoritatea vamală, într-un proces care poate dura ani și care ridică întrebări despre cine primește banii și cum se dovedește cine a suportat costul, explică Radu Puiu, analist financiar al XTB România.

Ce opțiuni are Donald Trump

Administrația Trump pare să fi anticipat decizia, mutând rapid politica tarifară pe alte baze legale. În acest context, hotărârea Curții Supreme nu indică sfârșitul unei politici comerciale dure, ci mai degrabă o recalibrare prin mecanisme juridice alternative, care poate alimenta litigii de durată privind rambursările și noi procese ce vor contesta aceste temeiuri. Chiar dacă piețele au reacționat pozitiv, incertitudinea rămâne ridicată, iar noile tarife ar putea crește și mai mult veniturile vamale, mai ales dacă acordurile comerciale existente sunt puse sub presiune.

Citește și: Comisia Europeană cere Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial, după noile tarife impuse de Trump

SUA ar avea de rambursat aproximativ 175 de miliarde de dolari

Sursele guvernamentale nu oferă o cifră oficială pentru cât s-a colectat din tarifele impuse în baza IEEPA, iar schimbările repetate de rate și suspendările fac totalul dificil de estimat. Evaluările indică cel puțin 130 de miliarde de dolari colectate și până la aproximativ 175 de miliarde de dolari care ar putea intra în discuție la capitolul rambursări, însă Curtea Supremă a evitat să stabilească un mecanism clar, astfel că următorii pași vor depinde de autoritățile vamale și de instanțe.

În practică, companiile care pot dovedi că au plătit tarife în baza IEEPA vor putea depune cereri într-un termen limitat, iar impactul se întinde de la importatori mari precum Walmart, Target, Amazon și Home Depot până la un număr foarte mare de firme. Între timp, politica tarifară nu dispare, pentru că tarifele pot fi menținute și reconstruite prin alte instrumente comerciale, astfel că miza imediată rămâne riscul de rambursare pentru perioada IEEPA, nu o revenire bruscă la tarife zero.

Aurul e mai puternic, dolarul mai slab

Politica comercială a lui Trump avea ca scop consolidarea monedei americane pentru a compensa impactul noilor tarife. În schimb, aceasta s-a depreciat, pe fondul incertitudinii majore cu privire la următoarele măsuri ale autorităților americane și al diversificării treptate față de dolar ca monedă de rezervă dominantă. Moneda americană va rămâne esențială pentru rezerve și pentru comerțul global, dar diversificarea, în special către aur, a devenit mai vizibilă.

Incertitudinea suplimentară privind tarifele ar putea împinge aurul către noi maxime istorice. În 2025, disputele comerciale și apetitul redus pentru dolar au fost printre cei mai importanți factori care au determinat creșterea aurului, subliniază analistul financiar XTB România.

Piața valutară

Monedele europene sunt foarte sensibile la modul în care comerțul internațional afectează prețurile. Deși majoritatea s-au apreciat față de dolarul american după anunțarea deciziei Curții Supreme, mișcările nu au fost majore.

Citește și: Trump atacă din nou Curtea Supremă după decizia privind tarifele și amenință cu măsuri comerciale mai dure

În ciuda hotărârii, nivelul general al tarifelor vamale nu este așteptat să se modifice considerabil, iar încasările ar putea chiar să crească. În noul cadru, China pare un câștigător relativ, chiar dacă unele tarife rămân în vigoare. Pe de altă parte, Regatul Unit ar putea fi dezavantajat, deoarece rata efectivă ar putea crește de la 10% la 15%. Pentru UE există un risc similar dacă acordul comercial mai amplu este contestat, inclusiv prin eliminarea unor scutiri specifice sectorului.

Vor beneficia companiile europene

O potențială „înghețare” a acordului comercial UE și SUA ar putea duce la o creștere a tarifelor vamale. În același timp, dacă tarifele pentru produsele chinezești scad pe piața americană, o parte din exporturile europene ar putea fi redirecționate către SUA, ceea ce ar putea face produsele europene mai atractive pe piața internă.

În piețe, acțiunile europene au continuat să aibă o evoluție mai bună decât cele americane de la începutul anului, chiar dacă luni, la deschidere, indicele Euro Stoxx 50 a început sesiunea în scădere, adaugă analistul.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
digi24.ro
image
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
stirileprotv.ro
image
Experiența teribilă a unei românce stabilite în Abu Dhabi: ”Pare că tocmai a început războiul”. Decizia autorităților după ce și Riad a fost bombardat
gandul.ro
image
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
mediafax.ro
image
Cel mai “norocos” antrenor din lume: “A fost doar la echipe mari! La ce contracte are înseamnă că are un manager excepţional”
fanatik.ro
image
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
libertatea.ro
image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
A apărut în direct la TV în Iran și a făcut anunțul: se ia în calcul o decizie fără precedent, după atacul SUA
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
antena3.ro
image
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
observatornews.ro
image
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
cancan.ro
image
Proiect: ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
De ce se poartă mărţişorul la piept: Mulţi îl ţin la mână, însă e greşit, conform tradiţiei
playtech.ro
image
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cadavrul ayatollahului Ali Khamenei, găsit printre ruine. UPDATE: Trump confirmă decesul
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Fragment de bol din porțelan albastru-și-alb din dinastia Yuan, decorat la interior cu un dragon, secolul al XIV-lea (© dr. Michael Flecker)
Un transport record de porțelan din timpul dinastiei Yuan, descoperit pe o epavă scufundată în Singapore
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop martie 2026. Cele 4 zodii care parte de schimbări, emoții intense și noi începuturi
image
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?