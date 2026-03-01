Decizia Curții Supreme din SUA de a bloca tarifele impuse de Trump în baza Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) a avut efecte asupra piețelor internaționale, cu atât mai mult cu cât dolarul continuă să se deprecieze, iar aurul rămâne preferat de investitori.

Dosarul este așteptat să continue la Curtea de Comerț Internațional și, ulterior, prin proceduri vamale care pot dura ani, în contextul unor potențiale restituiri estimate de până la 180 de miliarde de dolari, se arată într-o analiză realizată de XTB România. Între timp, companiile au un termen de 180 de zile pentru a depune cereri, iar SUA nu mai pot percepe tarife în temeiul acestei legi, deși acordurile comerciale existente rămân în vigoare.

Tarifele își pierd temeiul legal

În august 2025, importatorii au contestat în instanță tarifele impuse de Donald Trump în baza Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). Deși instanța le-a considerat ilegale, dar a permis continuarea colectării lor până la finalizarea procesului. La 20 februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că această lege nu îi oferă președintelui autoritatea de a impune tarife, deoarece competența aparține Congresului, iar executivul poate doar să reglementeze importurile. În consecință, tarifele aplicate pe scară largă în baza acestei legi nu mai pot fi colectate pe acest temei.

Cu toate că încasările din tarife au crescut, acestea rămân o sursă relativ mică de venit pentru guvern în comparație cu alte venituri. Tarifele colectate în ultimul an, inclusiv cele impuse în baza IEEPA, au ajuns la un total de 284 de miliarde de dolari.

Ce înseamnă, în practică, decizia Curții Supreme

După această hotărâre, IEEPA nu mai poate fi folosită ca bază pentru impunerea de tarife, astfel că președintele nu mai poate introduce unilateral tarife pe termen nelimitat invocând o „urgență” fără acordul Congresului. Pe viitor, tarifele vor trebui impuse prin instrumentele comerciale clasice sau printr-o lege nouă care oferă explicit această autoritate. Curtea Supremă nu a decis nimic despre rambursări, iar clarificările sunt așteptate de la Curtea de Comerț Internațional și, ulterior, de la autoritatea vamală, într-un proces care poate dura ani și care ridică întrebări despre cine primește banii și cum se dovedește cine a suportat costul, explică Radu Puiu, analist financiar al XTB România.

Ce opțiuni are Donald Trump

Administrația Trump pare să fi anticipat decizia, mutând rapid politica tarifară pe alte baze legale. În acest context, hotărârea Curții Supreme nu indică sfârșitul unei politici comerciale dure, ci mai degrabă o recalibrare prin mecanisme juridice alternative, care poate alimenta litigii de durată privind rambursările și noi procese ce vor contesta aceste temeiuri. Chiar dacă piețele au reacționat pozitiv, incertitudinea rămâne ridicată, iar noile tarife ar putea crește și mai mult veniturile vamale, mai ales dacă acordurile comerciale existente sunt puse sub presiune.

SUA ar avea de rambursat aproximativ 175 de miliarde de dolari

Sursele guvernamentale nu oferă o cifră oficială pentru cât s-a colectat din tarifele impuse în baza IEEPA, iar schimbările repetate de rate și suspendările fac totalul dificil de estimat. Evaluările indică cel puțin 130 de miliarde de dolari colectate și până la aproximativ 175 de miliarde de dolari care ar putea intra în discuție la capitolul rambursări, însă Curtea Supremă a evitat să stabilească un mecanism clar, astfel că următorii pași vor depinde de autoritățile vamale și de instanțe.

În practică, companiile care pot dovedi că au plătit tarife în baza IEEPA vor putea depune cereri într-un termen limitat, iar impactul se întinde de la importatori mari precum Walmart, Target, Amazon și Home Depot până la un număr foarte mare de firme. Între timp, politica tarifară nu dispare, pentru că tarifele pot fi menținute și reconstruite prin alte instrumente comerciale, astfel că miza imediată rămâne riscul de rambursare pentru perioada IEEPA, nu o revenire bruscă la tarife zero.

Aurul e mai puternic, dolarul mai slab

Politica comercială a lui Trump avea ca scop consolidarea monedei americane pentru a compensa impactul noilor tarife. În schimb, aceasta s-a depreciat, pe fondul incertitudinii majore cu privire la următoarele măsuri ale autorităților americane și al diversificării treptate față de dolar ca monedă de rezervă dominantă. Moneda americană va rămâne esențială pentru rezerve și pentru comerțul global, dar diversificarea, în special către aur, a devenit mai vizibilă.

Incertitudinea suplimentară privind tarifele ar putea împinge aurul către noi maxime istorice. În 2025, disputele comerciale și apetitul redus pentru dolar au fost printre cei mai importanți factori care au determinat creșterea aurului, subliniază analistul financiar XTB România.

Piața valutară

Monedele europene sunt foarte sensibile la modul în care comerțul internațional afectează prețurile. Deși majoritatea s-au apreciat față de dolarul american după anunțarea deciziei Curții Supreme, mișcările nu au fost majore.

În ciuda hotărârii, nivelul general al tarifelor vamale nu este așteptat să se modifice considerabil, iar încasările ar putea chiar să crească. În noul cadru, China pare un câștigător relativ, chiar dacă unele tarife rămân în vigoare. Pe de altă parte, Regatul Unit ar putea fi dezavantajat, deoarece rata efectivă ar putea crește de la 10% la 15%. Pentru UE există un risc similar dacă acordul comercial mai amplu este contestat, inclusiv prin eliminarea unor scutiri specifice sectorului.

Vor beneficia companiile europene

O potențială „înghețare” a acordului comercial UE și SUA ar putea duce la o creștere a tarifelor vamale. În același timp, dacă tarifele pentru produsele chinezești scad pe piața americană, o parte din exporturile europene ar putea fi redirecționate către SUA, ceea ce ar putea face produsele europene mai atractive pe piața internă.

În piețe, acțiunile europene au continuat să aibă o evoluție mai bună decât cele americane de la începutul anului, chiar dacă luni, la deschidere, indicele Euro Stoxx 50 a început sesiunea în scădere, adaugă analistul.