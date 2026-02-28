Video TVR intră în lupta pe audiență cu marile posturi TV. Din 2 martie, principalul jurnal de știri de la TVR1 se mută la ora 19:00

Televiziunea Română intră în luptă directă cu marile posturi comerciale Pro TV, Antena 1 și Kanal D. Începând cu 2 martie, jurnalul principal de știri de la TVR 1 se mută cu o oră mai devreme, la 19:00.

Publicul nu va schimba canalul TV, ci doar ora

Din 2 martie, de luni până vineri, jurnalul TVR1 începe de la ora 19:00. Mutarea nu este întâmplătoare. Echipa de la TVR a analizat comportamentul telespectatorilor și a ajuns la o concluzie simplă, dar cu implicații profunde: publicul își lua deja informațiile de la posturile generaliste la ora 19:00, iar jurnalul TVR de la 20:00 risca să fie perceput ca redundant.

„Cine mai pornește televizorul pentru a afla ce s-a întâmplat dacă simte că deja știe? Veneam cumva mai târziu. Și exista riscul ca multă lume să considere că a văzut ce trebuie la ora 19:00 și nu mai e nevoie să urmărească și de la ora 20:00", recunoaște jurnalistul TVR, Mihai Rădulescu, într-un interviu acordat Adevărul.

Dar logica mutării nu se oprește la evitarea unui risc. Este, în egală măsură, o ofensivă. Ora 19:00 marchează intrarea în prime-time, intervalul 19:00-23:00, când consumul de televiziune atinge apogeul zilnic în România. Jurnalul principal de știri funcționează, în strategia unui post TV, ca o locomotivă: dacă prinde audiență, trage după el întreaga grilă de seară.

TVR pariază că publicul său fidel, educat, sătul de senzaționalism va fi dispus să schimbe ora, nu canalul. Mizând pe o identitate editorială construită în zeci de ani, postul public promite știri fără exagerări, fără dezinformare, fără strident. Într-o piață media aglomerată și zgomotoasă, rigoarea devine, paradoxal, un argument de marketing.

„TVR, televiziunea cu cea mai mare vechime în România, prima televiziune din viața românilor are un palmares, un standard de rigoare, așa încât nu chiar totul se schimbă. Avem în continuare grijă pentru știri de valoare, adevărate, care să nu fie senzaționaliste, să nu fie stridente. Facem o notă distinctă în bombardamentul ăsta informațional", declară Mihai Rădulescu, prezentatorul principalului jurnal de la TVR1.

Pe lângă schimbarea de orar, TVR anunță și cu un refresh vizual: grafică modernă, mai multă imagine, un design mai elegant. Formatul dorește să arate că televiziunea publică nu e doar serioasă, e și contemporană.

Jurnalistul Mihai Rădulescu desemnat prezentatorul știrilor de la TVR1

Mihai Rădulescu, omul din fața camerei, vine cu un CV solid: trei decenii în presa de televiziune, permanent „la vedere", cum spune chiar el. Refuză eticheta de simplu cititor de prompter și se revendică dintr-o altă școală: aceea a jurnalistului care înțelege, selectează și transmite, nu doar reproduce.

„Nu sunt omul care se așează pe scaun și citește. Sper ca oamenii să vadă în mine un jurnalist care filtrează și transmite nu doar ceea ce citește sau recitește", spune el.

Provocarea rămâne uriașă. Concurența de la ora 19:00 este formată din redacții cu bugete mari, infrastructuri consacrate și branduri puternice pe segmentul știrilor. TVR vine cu altceva: istoria, încrederea și o promisiune de sobrietate jurnalistică.

Dacă publicul va răspunde invitației, cu o oră mai devreme, cu același apetit pentru informație de calitate, rămâne de văzut după primele săptămâni de la lansare. Urmărește integral interviul video cu jurnalistul Mihai Rădulescu și intră împreună cu el în culisele principalului jurnal de știri de la TVR1, care se va vedea din 2 martie de la ora 19:00