search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video TVR intră în lupta pe audiență cu marile posturi TV. Din 2 martie, principalul jurnal de știri de la TVR1 se mută la ora 19:00

0
0
Publicat:

Televiziunea Română intră în luptă directă cu marile posturi comerciale Pro TV, Antena 1 și Kanal D. Începând cu 2 martie, jurnalul principal de știri de la TVR 1 se mută cu o oră mai devreme, la 19:00.

Știrile TVR1, din 2 martie, de la ora 19:00 cu Mihai Rădulescu Sursa foto: TVR
Știrile TVR1, din 2 martie, de la ora 19:00 cu Mihai Rădulescu Sursa foto: TVR

Publicul nu va schimba canalul TV, ci doar ora

Din 2 martie, de luni până vineri, jurnalul TVR1 începe de la ora 19:00. Mutarea nu este întâmplătoare. Echipa de la TVR a analizat comportamentul telespectatorilor și a ajuns la o concluzie simplă, dar cu implicații profunde: publicul își lua deja informațiile de la posturile generaliste la ora 19:00, iar jurnalul TVR de la 20:00 risca să fie perceput ca redundant.

„Cine mai pornește televizorul pentru a afla ce s-a întâmplat dacă simte că deja știe? Veneam cumva mai târziu. Și exista riscul ca multă lume să considere că a văzut ce trebuie la ora 19:00 și nu mai e nevoie să urmărească și de la ora  20:00", recunoaște jurnalistul TVR, Mihai Rădulescu, într-un interviu acordat Adevărul.

Dar logica mutării nu se oprește la evitarea unui risc. Este, în egală măsură, o ofensivă. Ora 19:00 marchează intrarea în prime-time, intervalul 19:00-23:00, când consumul de televiziune atinge apogeul zilnic în România. Jurnalul principal de știri funcționează, în strategia unui post TV, ca o locomotivă: dacă prinde audiență, trage după el întreaga grilă de seară.

TVR pariază că publicul său fidel, educat, sătul de senzaționalism va fi dispus să schimbe ora, nu canalul. Mizând pe o identitate editorială construită în zeci de ani, postul public promite știri fără exagerări, fără dezinformare, fără strident. Într-o piață media aglomerată și zgomotoasă, rigoarea devine, paradoxal, un argument de marketing.

„TVR, televiziunea cu cea mai mare vechime în România, prima televiziune din viața românilor are un palmares, un standard de rigoare, așa încât nu chiar totul se schimbă. Avem în continuare grijă pentru știri de valoare, adevărate, care să nu fie senzaționaliste, să nu fie stridente. Facem o notă distinctă în bombardamentul ăsta informațional", declară Mihai Rădulescu, prezentatorul principalului jurnal de la TVR1.

Pe lângă schimbarea de orar, TVR anunță și cu un refresh vizual: grafică modernă, mai multă imagine, un design mai elegant. Formatul dorește să arate că televiziunea publică nu e doar serioasă, e și contemporană.

Jurnalistul Mihai Rădulescu desemnat prezentatorul știrilor de la TVR1

Mihai Rădulescu, omul din fața camerei, vine cu un CV solid: trei decenii în presa de televiziune, permanent „la vedere", cum spune chiar el. Refuză eticheta de simplu cititor de prompter și se revendică dintr-o altă școală: aceea a jurnalistului care înțelege, selectează și transmite, nu doar reproduce.

„Nu sunt omul care se așează pe scaun și citește. Sper ca oamenii să vadă în mine un jurnalist care filtrează și transmite nu doar ceea ce citește sau recitește", spune el.

Provocarea rămâne uriașă. Concurența de la ora 19:00 este formată din redacții cu bugete mari, infrastructuri consacrate și branduri puternice pe segmentul știrilor. TVR vine cu altceva: istoria, încrederea și o promisiune de sobrietate jurnalistică.

Dacă publicul va răspunde invitației, cu o oră mai devreme, cu același apetit pentru informație de calitate, rămâne de văzut după primele săptămâni de la lansare. Urmărește integral interviul video cu jurnalistul Mihai Rădulescu și intră împreună cu el în culisele principalului jurnal de știri de la TVR1, care se va vedea din 2 martie de la ora 19:00

TV

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
Experiența teribilă a unei românce stabilite în Abu Dhabi: ”Pare că tocmai a început războiul”. Decizia autorităților după ce și Riad a fost bombardat
gandul.ro
image
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Piața energiei în șoc: Iranul închide Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Decizia luată de fostul coleg al lui Cristi Chivu. Adriano a uimit cu declarația sa: ”Am anulat documentul pe care îl semnasem”
fanatik.ro
image
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
libertatea.ro
image
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
antena3.ro
image
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Proiect: ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt?
newsweek.ro
image
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
prosport.ro
image
Documentul obligatoriu pentru toate asociațiile de proprietari. Model regulament de bloc, tot ce trebuie să conţină actul
playtech.ro
image
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătește marea lovitură: Cristiano Ronaldo, înapoi în Spania pentru finalul carierei!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Zelenski, dispus să se întâlnească cu Putin, cu o singură condiție. Posibilă pace până în noiembrie în Ucraina
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horia Brenciu și familia sa, momente de tensiune în Malaezia. Zborul spre casă s-a anulat: „Se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite”
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?