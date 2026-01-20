search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
Nicușor Dan anunță că va analiza intrarea României în Consiliul Păcii și salută inițiativa lui Donald Trump

Publicat:

Președintele Nicușor Dan salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale. Șeful statului a anunțat totodată demararea unui proces de analiză cu privire la angajamentele internaționale asumate de România.  

FOTO Administrația prezidențială
FOTO Administrația prezidențială

„Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.

În acest context, Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”, a transmis Administrația prezidențială.

Potrivit informațiilor furnizate, „această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”.

Președintele Nicușor dan nu merge la Davos

Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, 22 ianuarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Șeful statului nu participă însă la Davos, organizat în perioada 19 - 23 ianuarie 2026, la întâlnirea preşedintelui Trump cu cei ce doresc să intre în Consiliul Mondial al Păcii. Administrația Prezidențială a confirmat primirea unei invitații, alături de alți peste 60 de şefi de stat, potrivit presei internaționale. Printre statele care nu au fost invitate se numără Estonia, Letonia, sau Lituania.

Din delegația României vor face parte ministrul de Externe, Oana Țoiu, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

