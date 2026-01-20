Kelemen Hunor: Era bine ca Nicușor Dan să fie la Forumul de la Davos. „Nu trebuia să pleci ultimul de la chef”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că prezența președintelui României, Nicușor Dan, la Forumul Economic Mondial de la Davos ar fi fost importantă, chiar și pentru o perioadă scurtă, pentru a discuta cu lideri internaționali și pentru a prezenta poziția României pe teme sensibile.

„Nu trebuie să fac eu agenda preşedintelui. Era bine să fii acolo, nu trebuia să stai acolo de la început până la sfârşit şi să pleci ultimul de la chef. Dar, sigur, eu nu pot să ştiu care e agenda preşedintelui. Eu cred că merita să fie acolo o zi, două, nu de la început până la sfârşit, din 19 până în 24, sau cum e agenda acolo. Eu cred că era bine pentru o zi şi jumătate, fiindcă totuşi este un for extrem de important”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews.

Liderul UDMR a subliniat că Forumul de la Davos este un for extrem de important, unde se reunesc șefi de state, șefi de guverne și alți lideri influenți, oferind României ocazia de a-și exprima punctul de vedere în contextul schimbărilor rapide de pe scena internațională.

Potrivit acestuia, chiar dacă o întâlnire cu președintele SUA, Donald Trump, nu ar fi fost posibilă, existau numeroase alte contacte relevante care puteau fi valorificate.

„Din punctul meu de vedere, la un astfel de forum, preşedintele ar trebui să fie prezent o zi, o zi jumătate, dar sigur nu ştii cum au stabilit sau n-au reuşit să stabilească o agendă de întâlnirie. Acolo totuşi sunt o grămadă de şefi de state, deci ok, nu te întâlneşti cu Trump, că nu s-a nimerit, dar acolo mai sunt încă o grămadă de oameni cu care probabil că ai ce discuta.

Eu aşa zic şi cred că era un moment important să spună ce crede România despre schimbările care se întâmplă cu o viteză uluitoare. Noi suntem cam aşa, parcă lumea s-a oprit, ne oprim şi noi”, a mai spus Kelemen Hunor, adăugând că absența președintelui ar putea face parte, totuși, dintr-o strategie de a evita poziționări tranșante pe subiecte sensibile.

De cealaltă parte, consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat că neparticiparea lui Nicușor Dan la Davos este determinată de urgențele și prioritățile interne, precizând că mesajul președintelui este: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.

România este reprezentată la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, desfășurată în perioada 19–23 ianuarie, de trei miniștri ai Guvernului condus de Ilie Bolojan și de consilierul prezidențial Radu Burnete.