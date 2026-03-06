Video Moment bizar în Biroul Oval: un grup de pastori se roagă pentru ca Trump să primească „înțelepciune divină” în plin război

Un grup de pastori evanghelici s-a adunat la Casa Albă și s-a rugat împreună cu președintele SUA, Donald Trump, cerând ca acesta să primească „înțelepciune divină” pentru a conduce țara într-o perioadă pe care au descris-o drept una dificilă.

Sursa video: X/ @Scavino47

Momentul a avut loc în Biroul Oval, unde lideri religioși veniți din mai multe state americane s-au strâns în jurul președintelui, și-au pus mâinile pe umerii lui Trump și au rostit rugăciuni pentru ghidarea acestuia. Aceștia au cerut ca Dumnezeu să îi ofere lui Donald Trump „înțelepciune” pentru a lua cele mai bune decizii, solicitând totodată ca inima acestuia să fie umplută cu „putere și claritate” în aceste „vremuri pline de provocări”, arată baptistnews.com.

Momentul a devenit public prin intermediul unei înregistrări video postate recent de către asistentul președintelui, care ocupă și funcțiile de adjunct al șefului de cabinet la Casa Albă și director al Biroului pentru Personal Prezidențial.

În imagini se vede cum mai mulți pastori își pun mâinile pe președinte și se roagă pentru el. Rugăciunea a fost condusă de pastorul Tom Mullins, care a cerut ajutor divin pentru liderul american. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i inunde inima și mintea și Doamne, călăuzește-l în aceste vremuri dificile prin care trecem astăzi. Mă rog pentru harul și protecția Ta asupra lui”, a spus acesta.

Pastorul a continuat cerând protecție și pentru militarii americani: „Mă rog pentru harul și protecția Ta asupra trupelor noastre și a tuturor bărbaților și femeilor care servesc în forțele noastre armate. Și Tată, ne rugăm să-i dai președintelui puterea de care are nevoie pentru a conduce marea noastră națiune, revenind la o singură națiune sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți”.

Context tensionat la nivel internațional

Momentul are loc pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran, după ce Washingtonul a lansat operațiuni militare împotriva Teheranului, iar atacurile și represaliile continuă în regiune.

În același timp, administrația Trump se confruntă și cu presiuni interne legate de documentele din dosarul Epstein, care au reaprins controversele politice la Washington.