Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic de la Davos. Trump, Zelenski, Von der Leyen și Macron, așteptați la eveniment

Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare, între 19 și 23 ianuarie 2026. România va fi reprezentată la eveniment de către ministrul de externe, Oana Țoiu, relatează Antena 3.

Potrivit sursei citate, din delegația României va mai face parte, pe lângă Oana Țoiu, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

La Davos sunt așteptați să fie prezenți Donald Trump, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii, dar și Volodimir Zelenski. Președintele SUA și omologul său ucrainean vor semna un acord comercial în valoare de 800 miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului, notează The Telegraph. Perioada vizată pentru implementarea programului este de aproape un deceniu, iar fondurile ar urma să provină dintr-un mix de împrumuturi, granturi guvernamentale și investiții private internaționale.

Ce este Forumul de la Davos

Forumului Economic Mondial de la Davos este o întâlnire anuală care reunește lideri politici, economici și de afaceri din întreaga lume pentru a discuta probleme globale majore.

Evenimentul este organizat de World Economic Forum (WEF), o organizație internațională non-guvernamentală și non-profit, și are loc în stațiunea de schi Davos-Klosters din Elveția. Scopul său este să identifice tendințe și soluții pentru provocările globale, de la economie și tehnologie, până la mediu și geopolitică. Tema din acest an va fi „A Spirit of Dialogue" (Un spirit al dialogului). Într-o lume tot mai fragmentată de conflicte, spun organizatorii, scopul este readucerea liderilor la masa negocierilor. Se pune accent pe cooperarea într-o lume contestată și pe utilizarea responsabilă a inovației (AI).