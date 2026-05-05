Politologul Cristian Pîrvulescu, după ce moțiunea împotriva Guvernului Bolojan a trecut: „Este varianta care simplifică ieşirea din criză”

Căderea Guvernului Bolojan, în urma moţiunii de cenzură adoptate cu 281 de voturi, deschide o nouă etapă în criza politică, afirmă politologul Cristian Pîrvulescu, profesor la SNSPA. În opinia sa, preşedintele Nicuşor Dan devine acum actorul-cheie în găsirea unei soluţii politice stabile şi proeuropene.

În opinia lui Cristian Pîrvulescu, demiterea guvernului deblochează mecanismele constituţionale ale preşedintelui. „Din punctul meu de vedere, asta este varianta care simplifică, de fapt, ieşirea din criză pentru că era mult mai complicat dacă rămânea guvernul”, explică politologul, potrivit News.ro, subliniind că şeful statului poate începe imediat consultările.

Formula optimă de guvernare este, potrivit politologului, una cu un premier independent, dar cu sprijin politic solid: „cea mai simplă ieşire... ar fi aceea a unui unui guvern condus de un independent, nu spun tehnocrat, independent cu autoritate şi cu un sprijin politic proeuropean larg”.

Pîrvulescu avertizează că PNL ar putea bloca această variantă: „Mi-e greu să cred că în momentul acesta PNL este dispus să accepte o asemenea variantă”, ceea ce ar putea împinge viitorul cabinet spre un sprijin parlamentar extern.

PNL, în faţa unei „înfrângeri” politice

Politologul critică strategia liberalilor, care au mizat pe un guvern minoritar şi s-au trezit izolaţi în Parlament.

„Pentru PNL, o poziţie raţională înseamnă o înfrângere. Înseamnă că întreaga lor poziţie pe care au avut-o a fost eronată pentru că au plecat de la premisa că vor avea un guvern minoritar”, afirmă Pîrvulescu.

În opinia sa, această strategie ar fi alimentat „ostilitatea crescută împotriva acestei majorităţi în interiorul Parlamentului”.

Bolojan rămâne la conducerea PNL: „Nu există niciun motiv să plece”

Referitor la viitorul lui Ilie Bolojan, politologul nu vede motive pentru o demisie din fruntea partidului, în ciuda eşecului guvernamental.

„Dacă nu va fi destituit, nu va pleca. Va încerca să-şi consolideze poziţia. PNL este în egală măsură responsabil pentru situaţia aceasta. Nu poate să fie considerat doar primul ministru. Nu există niciun motiv să plece şi nu va pleca... n-am văzut nicio alternativă în PNL la Ilie Bolojan”, susţine Pîrvulescu.

Reconfigurarea dreptei: USR se îndepărtează de PNL

Un alt efect al votului va fi răcirea relaţiilor dintre USR şi PN, potrivit politologului, care consideră că proiectul unificării dreptei în jurul liberalilor a eşuat.

„Mă îndoiesc că, de astăzi începând, USR va mai fi la fel de apropiat de PNL cum a fost câtă vreme Ilie Bolojan era prim-ministru”, afirmă Cristian Pîrvulescu, care vede însă o apropiere între USR şi preşedintele Nicuşor Dan: „Cred că USR va redescoperi în preşedintele Dan un aliat”.

Tentativa lui Ilie Bolojan de a atrage USR într-o structură comună devine acum „mult mai dificilă”, în condiţiile în care nu mai beneficiază de „avantajele funcţiei de prim-ministru” şi se confruntă cu „puternică rezistenţă” în propriul partid.

AUR, exclus din orice formulă guvernamentală

Cristian Pîrvulescu respinge categoric scenariile care includ AUR în viitoarea guvernare, invocând poziţia fermă a preşedintelui.

„Preşedintele ne-a asigurat că nu va exista un guvern... susţinut de partide antieuropene. Deci preşedintele vrea o coaliţie proeuropeană”, spune politologul, iar în aceste condiţii, o formulă PSD–AUR este considerată imposibilă.