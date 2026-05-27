Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Condiția impusă de Dragoș Pîslaru ca să intre într‑un guvern de tehnocrați condus de Alexandru Nazare

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, afirmă că ar putea face parte dintr-un eventual guvern de tehnocrați condus de Alexandru Nazare, cu condiția unei consultări prealabile cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Pîslaru a explicat de ce ar lua în calcul continuarea mandatului. FOTO Facebook Dragoș Pîslaru

Întrebat, în cadrul podcastului „Friendly Fire cu Moise și Vlad”, dacă ar accepta să facă parte dintr-un viitor executiv, Dragoș Pîslaru a răspuns 

 „Eu sunt în acest guvern pentru că premierul Ilie Bolojan a avut încredere să-mi ofere această posibilitate de a reprezenta România pe această poziţie. Evident, va trebui să mă consult cu domnia sa şi să văd cum stau lucrurile. Mi se pare o chestie de minim bun simţ să fac lucrul acesta şi să mă consult cu domnia sa”.

Întrebat în ce formulă nu ar intra, Dragoș Pîslaru a precizat: „în orice formulă în care, după discuţia cu prim-ministrul Ilie Bolojan, nu aş avea un acord de principiu din partea domniei sale pentru a putea participa”.

„Mi se pare o chestie de bun simţ şi o minimă loialitate”, a adăugat Pîslaru, citat de News.ro.

Ministrul interimar al Investițiilor a subliniat că nu este vorba despre o relație de subordonare față de Bolojan, ci despre o chestiune de integritate și coerență.

„E vorba că mi se pare o chestiune firească să am această consultare. (...) N-aş intra într-un guvern, de exemplu, în care ar fi AUR”, a explicat oficialul.

Ar face parte dintr-un guvern condus de Alexandru Nazare, „dacă mă sfătuiesc şi cu prim-ministrul”

În ceea ce privește un posibil guvern tehnocrat condus de Alexandru Nazare, Pîslaru a lăsat deschisă opțiunea:

„Este ceva ce, cu siguranţă, dacă mă sfătuiesc şi cu prim-ministrul şi există şi din partea dumnealui un acord de principiu pentru a mă asigura că o să continuăm o relaţie bună în continuare, da, este una din opţiuni”.

Dragoș Pîslaru a explicat că motivul pentru care ar lua în calcul continuarea mandatului într-un astfel de executiv ține de finalizarea PNRR.

„Motivul pentru care aş gândi o continuare, cel puţin, măcar o perioadă de timp, este să pot finaliza PNRR-ul. Cred că este o chestiune de responsabilitate. Mi se pare că o schimbare de macaz în acest moment ar afecta şi credibilitatea României”, a subliniat ministrul interimar.

