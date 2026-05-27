Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că menajează PSD: „Ne trezim iarăşi cu ei, la alegerile din 2028, cum ne țin lecții”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, l-a criticat miercuri, 27 mai, pe președintele Nicușor Dan, susținând că nu pune PSD în situația de a-și asuma guvernarea și astfel îi „protejează” politic.

„De peste trei săptămâni au dărâmat Guvernul. Perioada aceasta este esențială. Nu înțeleg două lucruri:

(1) De ce PSD fuge de răspundere și nu propune un premier, venind cu o soluție la problema creată chiar de ei?

(2) De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului?”, a transmis Ciprian Ciucu.

Acesta se întreabă de ce să-și asume șeful statului „guvernarea grea cu un om de-al lui”, întrucât „nu dânsul este vinovat de criza politică creată de PSD...”.

„Nu cred că PSD mai trebuie protejat și să ne trezim iarăşi cu ei, peste doi ani, la alegerile din 2028, cum ne țin iar lecții! Acum au şansa să ne arate cum fac ei majorități și ce soluții geniale au pentru guvernare!”

Criza politică s-a declanșat după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți

Astfel, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Cu toate acestea, actualul cabinet rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului.

Între timp, Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” șeful statului are pe lista trei nume pentru funcția de prim-ministru: consilierul său onorific, Eugen Tomac, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare și un alt consilier prezidențial, Radu Burnete.