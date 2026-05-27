Prima reacție a lui Eugen Tomac după ce numele său a fost vehiculat ca posibilă variantă de prim-ministru

Europarlamentarul Eugen Tomac, menționat în ultimele zile ca posibilă variantă pentru funcția de prim‑ministru, a fost întrebat miercuri, 27 mai, dacă ar accepta o eventuală nominalizare ca premier.

„Țara are nevoie de Guvern, sigur”, a răspuns scurt Eugen Tomac, potrivit Digi24.

Întrebarea i-a fost adresată insistent de jurnaliști înaintea începerii unui eveniment public. Tomac evitat să intre în detalii, precizând doar că „la momentul potrivit voi face declarații”.

Amintim că președintele Nicușor Dan a decis să amâne anunțarea unui candidat pentru funcția de prim‑ministru, în condițiile în care nu s‑a conturat încă o majoritate parlamentară care să susțină un nou Executiv. Potrivit unor surse politice citate de „Adevărul”, favorit rămâne europarlamentarul Eugen Tomac, însă sprijinul din Legislativ este insuficient în acest moment.

Tomac ar beneficia în prezent de voturile PSD, UDMR și ale grupului minorităților naționale. În schimb, PNL, USR și AUR resping atât varianta Tomac, cât și ideea unui premier tehnocrat, susțin aceleași surse. Nici cei aproximativ 50 de parlamentari suveraniști neafiliați nu au o poziție unitară: o parte ar vota un nou guvern, alții se opun categoric.

Surse de la Cotroceni afirmă că președintele dorește să se asigure că există o majoritate stabilă înainte de a-l nominaliza oficial pe Tomac, considerat unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiați. Nicușor Dan nu ar vrea să‑l expună unui eșec politic într‑un vot incert din Parlament.

Procesul de desemnare a premierului este, pentru moment, complet blocat.

PSD ar fi dispus să susțină un guvern condus de Eugen Tomac, susțin surse politice. În plus, și o parte dintre parlamentarii neafiliați, mulți proveniți din SOS și POT, ar putea înclina spre un vot favorabil. În aceste condiții, un eventual Guvern Tomac ar putea trece chiar și fără sprijinul AUR, PNL sau USR.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac este consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție preluată în octombrie 2025. Cariera sa instituțională a început în 2006, când a devenit expert în cadrul Administrației Prezidențiale, ocupându-se de relația cu comunitățile românești din afara granițelor.

În 2009, în timpul guvernării Emil Boc, a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, mandat pe care l-a continuat și în perioada Executivului condus de Mihai Răzvan Ungureanu. În acei ani, Tomac a coordonat programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova.

În 2012, a demisionat din funcție pentru a intra în politica parlamentară.