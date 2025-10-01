Negocierile din Coaliție privind concedierile din administrație au eșuat din nou. Discuțiile se reiau marți

Coaliția de guvernare nu a reușit nici astăzi să ajungă la un acord privind reducerea personalului din administrația locală. După câteva ore de discuții, ședința s-a încheiat fără rezultat, iar decizia a fost amânată pentru marți, ora 14, potrivit unor surse politice.

Una dintre principalele nemulțumiri vine din partea primarilor, care cer să decidă singuri dacă fac sau nu concedieri în aparatul propriu, respingând ideea unor cote impuse de la nivel central.

Coaliția nu se aliniază, dar în teritoriu se aplică decizii independente

În paralel, în plan local, au început deja restructurări. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat pe Facebook concedierea a peste 500 de angajați și aplicarea unei noi organigrame, pe care o descrie drept „cea mai suplă și eficientă din țară”. Decizia a fost luată după o analiză detaliată a instituțiilor din subordine, iar economiile rezultate ar urma să fie direcționate către investiții în infrastructură, sănătate și educație.

Astfel, în timp ce Coaliția nu reușește să ajungă la un consens, unele administrații locale au început deja să ia măsuri pe cont propriu.