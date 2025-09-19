search
Revolta primarilor PNL. Nu vor să dea oameni afară și-l amenință pe Bolojan că pleacă din partid| SURSE

Publicat:

Mai mulți primari PNL i-au transmis premierului Ilie Bolojan că sunt dispuși să renunțe și la funcțiile vacante, să facă și o economie de 10% la buget, dar să nu fie obligați să concedieze angajați, măsură care le-ar afecta masiv popularitatea pe plan local, susțin surse liberale pentru Adevărul. În caz contrar, edilii liberali amenință că vor candida din partea altui partid la alegerile locale din 2028. În replică, premierul Ilie Bolojan le-a transmis că administrația publică locală trebuie redusă cu 13.000 de angajați, așadar cu 10%.

Liderii PNL din teritoriu i-au transmis premierului Ilie Bolojan că există un val de nemulțumire în partid generat de primari. Edilii sunt nemulțumiți de reforma administrației publice pregătită de guvern. Pe scurt, niciun primar nu e de acord să dea oameni afară.

Nu putem să suportăm și creșterea impozitelor pe proprietate și concedieri de personal și oprirea investițiilor. Toate acestea se sparg în capul nostru, pentru că noi interacționăm zilnic cu oamenii. Cum să le explicăm toate aceste biruri și apoi să le cerem votul? E imposibil!”, susține unul dintre primarii liberali de comună.

Nici cei de la oraș nu sunt încântați de măsurile lui Ilie Bolojan. “Noi, pe unde am putut, am făcut reorganizări, comasări de instituții, am redus cheltuielile. Dar să dăm oameni afară din primărie e foarte greu. Suntem dispuși să renunțăm la locurile vacante, dar nu să trecem la concedieri”, explică un primar PNL de municipiu.

Primarii PNL au încercat să-l convingă și pe secretarul general al partidului, Dan Motreanu, să blocheze reforma propusă de Ilie Bolojan, susțin sursele citate. În prezent eurodeputat, Motreanu este unul dintre cei mai vechi membri ai PNL. Însă liderul PNL Ilie Bolojan a rămas ferm pe poziții.

“Ne-a transmis clar că trebuie să plece 13.000 de angajați din administrația publică pentru a reduce cheltuielile statului. Înțelegem ca deficitul bugetar e mare, dar va fi imposibil să concediem 10% din angajați”, susțin surse din conducerea PNL.

De altfel, primarii liberali au amenințat că vor pleca din partid dacă Ilie Bolojan îi va obliga, în final, să treacă la concedieri. Mai mulți primari PNL au fost ofertați deja de George Simion pentru o candidatură din partea AUR la alegerile locale din 2028, confirmă surse din conducerea PNL.

În acest moment, discuțiile în coaliția de guvernare pe reforma administrației publice sunt blocate. Premierul Ilie Bolojan insistă pentru reducerea numărului de angajați cu 10%, în timp ce PSD și UDMR se opun. Liderii coaliției de guvernare așteaptă decizia CCR de săptămâna viitoare pe Pachetul 2 de reformă, apoi vor discuta și despre Pachetul 3. “Dacă proiectul nu trece de CCR, e posibil ca Ilie Bolojan să demisioneze. El vrea reforme, nu funcții. Nu-l văd să țină de scaun”, susțin sursele citate.

