search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„Ne-am făcut de râs”. Grindeanu îi dă dreptate lui Băsescu în cazul dronelor rusești

0
0
Publicat:

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că fostul președinte Traian Băsescu a avut dreptate când a criticat lipsa de reacție a MApN în cazul dronelor rusești, afirmând că ”e important să punem la punct şi mecanismele care funcţionează, mai ales din punct de vedere al securităţii naţionale”.

Sorin Grindeanu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Sorin Grindeanu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat la România TV că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate în privinţa interceptării dronelor.

”Pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să-ţi intre pe la Tulcea, după aceea face o curbă, intră pe la Galaţi, face acea curbă prin Vrancea şi intră pe Vaslui şi apoi se aşează, am văzut, pe o casă în Republica Moldova şi una într-un plop în Vaslui. Nu cred că e o imagine bună”, a spus Grindeanu.

El a menţionat că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele.

”Mă interesează să funcţioneze mecanismele. E important să punem la punct şi mecanismele care funcţionează, mai ales din punct de vedere al securităţii naţionale”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a amintit că este ”o lună deja de când i-a cerut primului ministru să vină în Parlament şi să prezinte un fel de radiografie care ţine de siguranţa securitatea naţională şi să ne spună care sunt planurile de viitor”.

”E o lună, am înţeles că atunci pe moment a fost o chestiune în care nu vroia să cedeze. I-am transmis şi cabinetul meu a transmis către cabinetul primului ministru că acest lucru nu poate fi ignorat, că aşteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament la ora Prim ministrului. Nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”, a conchis acesta.

Băsescu a criticat lipsa de reacție a MApN

Fostul președinte al României Traian Băsescu a avut o reacție radicală, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al României, trecând prin 4 județe, fără a fi doborâtă.

„Ce să mai dotăm armata, dacă nu avem curaj să doborâm o dronă. E încălcarea suveranității statului român. Azi văd o confuzie serioasa. Pe de o parte ni se spune ca drona a fost urmărită de avioane, dar nu au mai lovit-o pentru ca a intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Pe de alta parte, drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient. Ce ne demonstrează? Ca nu știm sa controlăm echipamentele pe care le-am cumpărat. Este evident ca e o mare confuzie. Cred ca Armata nu mai poate merge pe povesti, trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm de drone”, a spus fostul președinte Traian Băsescu.

Amintim că o dronă rusească a intrat marți, 25 noiembrie, în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî. Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.

În cele din urmă, drona neînarmată a căzut în curtea unui localnic din județul Vaslui.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
digi24.ro
image
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Fundașul dorit de Gigi Becali a ajuns la București și semnează cu FCSB: „Mă bucur să fiu aici”
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
playtech.ro
image
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai pot juca! Să-l întrebe pe Rică Neaga”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Fosta Miss Arad i-a spus "DA" lui Dennis Man: ”Nu aș putea fi mai fericită”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
O tânără de doar 21 de ani, din Argeș, s-a stins în mod inexplicabil în casa iubitului său! Incredibil cum a fost descoperit trupul Florinei
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Noua fraudă care îi vizează pe cei care locuiesc la bloc! Românii pot pierde într-o secundă toți banii din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
Tocanita de cartof dulce Sursa foto shutterstock 2370838917 jpg
Tocăniță de cartof dulce, rețeta de post de nelipsit din meniul tău
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, într-una dintre cele mai șic ținute ale sezonului! Noua siluetă îi permite să îmbrace orice

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri de Sfântul Andrei din satele românești. De ce să nu dai bani cu împrumut?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!