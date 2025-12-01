„Ne-am făcut de râs”. Grindeanu îi dă dreptate lui Băsescu în cazul dronelor rusești

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că fostul președinte Traian Băsescu a avut dreptate când a criticat lipsa de reacție a MApN în cazul dronelor rusești, afirmând că ”e important să punem la punct şi mecanismele care funcţionează, mai ales din punct de vedere al securităţii naţionale”.

Sorin Grindeanu a declarat la România TV că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate în privinţa interceptării dronelor.

”Pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să-ţi intre pe la Tulcea, după aceea face o curbă, intră pe la Galaţi, face acea curbă prin Vrancea şi intră pe Vaslui şi apoi se aşează, am văzut, pe o casă în Republica Moldova şi una într-un plop în Vaslui. Nu cred că e o imagine bună”, a spus Grindeanu.

El a menţionat că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele.

”Mă interesează să funcţioneze mecanismele. E important să punem la punct şi mecanismele care funcţionează, mai ales din punct de vedere al securităţii naţionale”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a amintit că este ”o lună deja de când i-a cerut primului ministru să vină în Parlament şi să prezinte un fel de radiografie care ţine de siguranţa securitatea naţională şi să ne spună care sunt planurile de viitor”.

”E o lună, am înţeles că atunci pe moment a fost o chestiune în care nu vroia să cedeze. I-am transmis şi cabinetul meu a transmis către cabinetul primului ministru că acest lucru nu poate fi ignorat, că aşteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament la ora Prim ministrului. Nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”, a conchis acesta.

Băsescu a criticat lipsa de reacție a MApN

Fostul președinte al României Traian Băsescu a avut o reacție radicală, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al României, trecând prin 4 județe, fără a fi doborâtă.

„Ce să mai dotăm armata, dacă nu avem curaj să doborâm o dronă. E încălcarea suveranității statului român. Azi văd o confuzie serioasa. Pe de o parte ni se spune ca drona a fost urmărită de avioane, dar nu au mai lovit-o pentru ca a intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Pe de alta parte, drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient. Ce ne demonstrează? Ca nu știm sa controlăm echipamentele pe care le-am cumpărat. Este evident ca e o mare confuzie. Cred ca Armata nu mai poate merge pe povesti, trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm de drone”, a spus fostul președinte Traian Băsescu.

Amintim că o dronă rusească a intrat marți, 25 noiembrie, în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî. Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.

În cele din urmă, drona neînarmată a căzut în curtea unui localnic din județul Vaslui.