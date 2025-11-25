De ce nu doborâm dronele rusești? Românii cer răspunsuri și soluții clare

Dronele rusești care survolează spațiul aerian românesc au devenit aproape o obișnuință. Românii însă se întreabă, în cadrul unei dezbateri online, de ce nu s-au găsit soluții ieftine de a fi doborâte, pentru a transmite Rusiei un mesaj clar.

O dronă de proveniență rusească care a survolat, marți dimineață, timp de mai multe ore spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Drona a apărut pe radare în Galați și, ca urmare, au fost ridicate și două avioane F-16 de la Borcea.

Ministrul Apărării precizează că nu avea încărcătură explozibilă și afirmă că „și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost doborâtă” de avioanele românești și germane, dar susține că piloții au ales să nu o doboare. În același timp, autoritățile de la Chișinău au anunțat că șase drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață.

Transmitem un mesaj destul de îngrijorător

Pe platforma Reddit a început, rapid, o dezbatere intensă, unde utilizatori nemulțumiți ridică semne de întrebare despre reacția autorităților și despre riscurile repetării acestor incidente.

„Sper să o dea jos cumva fără să dea cu racheta în casă, ca polonezii…”, scrie un utilizator, aluzie la incidente similare din Polonia.

Altul întreabă direct: „O fi Geran-3? Pare că se plimbă cam mult la noi.”

Un unghi des invocat este cel al mesajului pe care România îl transmite. „Dacă nu o dai jos, transmiți Rusiei că te apleci la 90 de grade. Ceea ce și facem”, remarcă un comentator.

Un alt utilizator avertizează: „Dacă e într-o zonă fără populație și nu o doborâm, transmitem un mesaj destul de îngrijorător.”

„Privim cu atenție și îngrijorare. Și cam atât”

În alte mesaje, frustrarea este evidentă: „Privim cu atenție și îngrijorare. Și cam atât.”

„Stăm și o urmărim în speranța că se duce la alții să scăpăm de o grijă…”, intervine altcineva.

Unii utilizatori au sugerat că este vorba despre drone folosite de Rusia pentru a testa și a satura apărarea antiaeriană: „Probabil sunt drone-momeală. Rușii nu au trimis încărcături explozive în NATO, probabil e decizie conștientă.”

Alții indică în apropierea Galațiului un posibil motiv strategic: „Lângă Galați este un mare poligon NATO. Poate fi și de spionaj. Nu înțeleg de ce nu au dat-o jos.”

„O dronă Shahed costă 20–30 de mii de dolari, iar rachetele aer-aer costă de zece ori mai mult”

O parte a comunității aduce în discuție aspectul financiar: „O dronă Shahed costă 20–30 de mii de dolari, iar rachetele aer-aer costă de zece ori mai mult. Dacă nu reprezintă un pericol, nu merită să o doborâm.”

Această perspectivă a fost imediat contestată de alții: „Păi securitatea țării e matematică? Dacă vine o bombă de 15 lei nu mai tragem în ea, că racheta e scumpă?”

Mulți utilizatori susțin că reacția instituțională ar fi devenit „automată” și insuficientă: „Mi se pare că ‘panica’ cu dronele s-a transformat în complezență. Acum sunt știri obișnuite: ‘ah, încă o dronă’.”

„În stilul clasic românesc, așteptăm să se întâmple o tragedie înainte să luăm măsuri.”

„Găini fără cap suntem, ca țară”, arată altcineva.

„Hai să găsim soluții mai ieftine decât ridicarea avioanelor”

Unii cer investiții urgente în sisteme anti-dronă: „Nu văd nicio declarație, nimic. Hai să găsim soluții mai ieftine decât ridicarea avioanelor. Rușii prind curaj.”

În discuție apare și un subiect mai vechi: cadrul legal pentru folosirea armamentului pe teritoriul național. „Înainte nu puteau fi doborâte pentru că nu aveam legislație, chipurile. Acum care e scuza?”

Iar altcineva rezumă într-un comentariu amar: „În caz de război… RO-Alert și fiecare pe cont propriu.”

Un comentator sintetizează frustrarea generală: „Chiar dacă nu e de spionaj, faptul că avioanele noastre zboară pe lângă ea și o lasă să ajungă în Ucraina spune multe despre noi.”

Discuțiile de pe Reddit reflectă o presiune tot mai mare asupra autorităților pentru a clarifica procedurile, riscurile și modul în care România răspunde la incursiunile aeriene în proximitatea graniței cu un conflict activ.