Mesaje Ro-Alert în 3 județe din România. O dronă Shahed a survolat Moldova, apoi teritoriul românesc. F-16 ridicate de urgență

Drone rusești au lovit Kievul în primele ore ale dimineții de marți, provocând incendii puternice în cel puțin două clădiri rezidențiale, potrivit autorităților locale. Patru persoane au fost rănite, iar echipele de apărare antiaeriană au intervenit în mai multe zone ale orașului. Între timp, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea, Galați și Vrancea pentru avertizarea populației privind posibila cădere a unor „obiecte din spațiul aerian”.

UPDATE 09.05 Situația este în desfășurare

Aeronavele de luptă, românești și germane, sunt în aer, iar situația este în desfășurare. Este pentru prima dată când localnicii din Galați au primit mesaj RO-Alert despre posibila prezență a dronelor pe timp de zi.

UPDATE 09.00 Forțele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.

La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: “Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

UPDATE 08.48 RO-Alert a ajuns și în județul Vrancea

Locuitorii din municipiul Adjud au primit, pentru prima dată, mesaj RO-Alert privind posibila cădere a unor „obiecte din spațiul aerian”. Astfel de mesaje sunt frecvente în județele de graniță. Autoritățile nu au oferit un punct de vedere până la această oră.

UPDATE 08.42 O dronă Shahed a survolat Moldova, apoi România

O dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc în dimineața zilei de marți, 25 noiembrie, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz. Conform reprezentanților structurii moldovene, aparatul de zbor a survolat inițial zona de sud a Republicii Moldova. Responsabilii instituției mai menționează că au oferit autorităților române detalii despre caz, având în vedere că drona a traversat ulterior spațiul aerian al României. Mai multe detalii pot fi citite aici.

UPDATE 08.40 Mesajul IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a oferit clarificări cu privire la mesajul RO-Alert Transmis. Potrivit reprezentanților, avertizările au avut rolul de a informa și a atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian. Nu s-a înregistrat niciun apel la 112.

„În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al doilea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina. Mesajele RO-Alert au avut rolul de a informa și a atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluată nefavorabil. Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Galați. Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112”, potrivit IGSU.

Știrea inițială În România, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, aflat în apropierea graniței cu Ucraina, dar și pentru județul Galați, decizie luată mai rar în timpul conflictului din Ucraina, mai ales în cursul dimineții. Mesajul autorităților a fost trimis în jurul orei 08.10 și îndeamnă la adăpostirea populației, în contextul posibilei căderi a unor „obiecte din spațiul aerian”.

Locuitorii din zonele vizate sunt îndemnaţi să ia măsuri de siguranţă şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 dacă consideră ca au nevoie de sprijin, informaţii suplimentare ori dacă observă ceva neobişnuit în zona în care locuiesc.

Șeful administrației militare a capitalei ucrainene, Tymur Tkachenko, a anunțat pe Telegram că o clădire de locuințe cu mai multe etaje a fost lovită pe malul estic al râului Nipru. Patru persoane au primit îngrijiri medicale, iar cel puțin opt locatari au fost evacuați. Imagini apărute pe canale neoficiale de Telegram arată apartamente de la etajele superioare cuprinse de flăcări, relatează Reuters.

Primarul Vitali Kliciko a transmis că o altă clădire înaltă din centrul orașului, în districtul Pechersk, este evacuată după ce a fost lovită. Fotografii publicate pe aceleași canale neoficiale surprind părți ale imobilului în flăcări. Alte surse locale au raportat că fragmente de drone au căzut într-o zonă deschisă dintr-un cartier estic al capitalei.

Kliciko a semnalat și perturbări ale alimentării cu energie electrică și apă în unele zone ale Kievului în urma atacului.