Nicușor Dan, despre drona rusească intrată în România: „Sunt accidente. S-a întâmplat în multe alte locuri din Europa”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că drona rusească ce a survolat timp de peste trei ore spațiul aerian al României a reprezentat „un accident”, afirmând că incidente similare au fost raportate și în alte țări europene. El a subliniat, însă, că adevărata acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare desfășurată în România în ultimul deceniu.

Nicușor Dan a explicat că pătrunderea dronei în spațiul aerian românesc nu este considerată o acțiune deliberată împotriva României.

„Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare și manipulare, de 10 ani. Acolo este o certitudine”, a afirmat președintele.

Întrebat dacă faptul că drona nu a putut fi doborâtă timp de trei ore reprezintă un motiv de îngrijorare, Nicușor Dan a răspuns că incidente asemănătoare au fost raportate și în alte state europene.

„Dacă vă veți uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul și de-a latul Europei, o să vedeți că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri. Pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice”, a explicat el, citat de News.ro.

Discuții cu ministrul Apărării

Președintele a confirmat că a primit explicații din partea autorităților militare privind incidentul.

„Bineînțeles că am avut discuții și cu domnul ministru și cu șeful statului major pe chestiunea asta și, în linii mari, explicațiile pe care le-am văzut de la dumnealor în spațiul public sunt cele care sunt reale”, a spus Nicușor Dan.

Cum s-a desfășurat incidentul

Drona rusească a intrat ieri în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî. Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.

În cele din urmă, drona neînarmată a căzut în curtea unui localnic din județul Vaslui.