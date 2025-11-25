Traian Băsescu critică lipsa de reacție a MApN în cazul dronelor rusești: „Armata trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm”

Fostul președinte al României Traian Băsescu a avut o reacție radicală, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al României, trecând prin 4 județe, fără a fi doborâtă.

„Ce să mai dotăm armata, dacă nu avem curaj să doborâm o dronă. E încălcarea suveranității statului român. Azi văd o confuzie serioasa. Pe de o parte ni se spune ca drona a fost urmărită de avioane, dar nu au mai lovit-o pentru ca a intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Pe de alta parte, drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient. Ce ne demonstrează? Ca nu știm sa controlăm echipamentele pe care le-am cumpărat. Este evident ca e o mare confuzie. Cred ca Armata nu mai poate merge pe povesti, trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm de drone”, a spus fostul președinte Traian Băsescu la Romania TV.

Locuitorii din Tulcea, Galați, Vrancea și Bacău au primit mesaje Ro-Alert marți dimineață privind posibila cădere a unor „obiecte din spațiul aerian”, după ce radarele MApN au detectat două pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul național.

A fost găsită o dronă căzută în zona localității Puiești, județul Vaslui, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Totuși, acesta nu a putut să confirme momentan dacă este vorba despre drona ce a survolat câteva dintre județele României. Din primele evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă. Au fost deplasate echipaje ale IPJ, Brigăzii Antitero SRI și MAPN. Detalii aici

Aeronave de luptă românești și germane au fost ridicate de la sol într-o misiune care a durat aproximativ 5 ore.

Imagini cu drona căzută pe teritoriul României

Publicația locală Vaslui TV a distribuit primele imagini cu drona găsită la Puiești. Momentan, nu este confirmat faptul că drona găsită este cea care a survolat România în dimineața de marți.

→ Imaginea 1/2: Drona găsită la Puiești. FOTO: Facebook/Vaslui TV

De asemenea, presa locală a publicat și un video cu gospodăria unde a fost găsit aparatul de zbor.

O altă dronă a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești - Republica Moldova, în dimineața de marți, 25 noiembrie. Investigațiile sunt în curs. Mai multe detalii pot fi citite aici.