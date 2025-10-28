Năsui (USR) a depus proiect pentru desființarea pensiilor speciale ale primarilor: „Guvernul n-a tăiat nimic de la politicieni”

Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat marți, 28 octombrie, că a depus în Parlament un proiect de lege pentru desființarea pensiilor speciale ale primarilor, acuzând Guvernul că menține aceste privilegii doar din interese politice.

Într-o postare pe Facebook, Năsui a criticat actuala coaliție de guvernare, susținând că în timp ce taxele cresc și prețurile se majorează, politicienii continuă să fie protejați prin pensii speciale.

„Dacă Guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic”, a scris deputatul.

Potrivit acestuia, statul a plătit luna trecută 1,5 miliarde de lei pe pensii speciale, însă doar 8% din sumă reprezintă pensiile speciale ale magistraților, în jurul cărora s-a purtat cea mai mare parte a dezbaterii publice.

„Da, toată lupta din Guvern/coaliție și de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă. Pe acestea nu a reușit nici măcar Guvernul Boc să le taie, care până acum e singurul Guvern care chiar a tăiat pensii speciale. Restul pensiilor speciale, însă, pot fi tăiate. Dar de ele Guvernul nu se atinge”, susține Năsui.

Deputatul USR afirmă că pensiile speciale ale primarilor nu au intrat în vigoare până acum doar pentru că fiecare guvern a amânat aplicarea lor, însă legea nu a fost niciodată abrogată.

„Dar de ce fac asta și nu abrogă direct legea? Pentru că vor să pară că nu sunt de acord cu pensiile speciale, dar și le doresc. Așa că vor să intre în vigoare cu mâna CCR. Motivul va fi că nu poți amâna la nesfârșit aplicarea unei legi. Un lucru corect. Și un lucru pe care CCR l-a mai spus. După care Guvernul va da din umeri și va spune: «N-avem ce face. Ne obligă CCR să dăm pensii speciale și la primari. Noi n-am vrut, dar ne obligă ei». Eu vă propun să nu ajungem acolo”, a mai precizat Năsui.

În acest context, parlamentarul USR a depus un proiect legislativ de eliminare definitivă a pensiilor speciale pentru primari, pentru a preveni intrarea lor în vigoare prin intervenția Curții Constituționale.

„De aceea am depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor de pe acum. Tocmai ca să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR. Vă voi ține la curent dacă Guvernul Bolojan îl susține sau nu. Și, evident, cu votul în Parlament al fiecărui partid”, a conchis Claudiu Năsui.