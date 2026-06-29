Realitatea PLUS suspendă aparițiile lui Călin Georgescu după acuzațiile lansate în emisiunea Ancăi Alexandrescu

Realitatea PLUS anunță că nu va mai difuza apariții ale lui Călin Georgescu până când fostul candidat la președinție nu își va prezenta scuze publice. Decizia vine după un schimb tensionat de replici în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, unde Georgescu a acuzat postul de cenzură și a sugerat că prezențele sale ar fi fost motivate de audiență.

Televiziunea consideră că afirmațiile lui Georgescu au depășit limitele acceptabile.

„După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating. Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră. Însă, pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating”, a transmis Realitatea Plus.

Postul TV îi somează pe Călin Georgescu să-și ceară scuze.

„Din acest motiv, până în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât si telespectatorilor care urmăresc această televiziune, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv domniei sale. Ne asumăm această decizie chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți din audiența pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale”.

„De unde a pornit conflictul”

Tensiunile au izbucnit când Anca Alexandrescu i-a amintit lui Georgescu sprijinul oferit de Realitatea TV în trecut. Dialogul a devenit rapid conflictual:

„Dar Realitatea TV v-a susținut pe dumneavoastră și în noiembrie 2024 și până acum?”

Călin Georgescu i-a răspuns: „Eu știu un singur lucru (...). Că este un rating foarte bun”.

Moderatoarea l-a întrebat : „Adică spuneți că am făcut-o pentru rating?”

„Nu, eu am spus atât, că este un rating foarte bun. Eu nu pot decât să îmi slujesc poporul. Cine face altceva în spate nu e treaba mea”, a spus Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a continuat cu un mesaj social:

„Treaba mea însă este să spun fix ce trebuie și ce are nevoie poporul român, care astăzi, când vorbim, la peste 25% sărăcind această țară, oameni care trăiesc cu sub un dolar pe zi”.

În aceeași emisiune, Georgescu a acuzat postul că i-ar fi cenzurat apelul către parlamentari de a nu vota guvernul Adrian Veștea:

„Și la vremea respectivă am fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră”.

Dialogul pe tema susținerii lui Adrian Veștea s-a precipitat.

Moderatoarea a declarat explicit: „Da, eu l-am susținut pe Veștea”, explicând că a făcut-o „ca să scăpăm de Bolojan”.

Călin Georgescu i-a răspuns fără menajamente: „Da, ați greșit complet”.

„Da, dar eu mi-asum public lucrurile acestea”, a insistat Anca Alexandrescu.

Fostul candidat la prezidențiale a respins argumentul:

„Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”.