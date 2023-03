Motivul pentru care Guvernul nu a trimis de prima dată un prag la abuzul în serviciu: „A fost o eroare” SURSE

Noi detalii apar despre modul cum s-a ajuns la soluția unui prag de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu, fiind explicat și de ce Guvernul a trimis proiectul fără prag, o temă care dus la tensiuni politice.

Surse guvernamentale au precizat că valoarea pragului apărut în Senat a fost „o eroare”. Guvernul a trimis proiectul pentru prag, pentru a nu exista interpretări pe tema aceasta, fiind un subiect sensibil. De altfel, potrivit unor surselor citate întâlnirea a fost fixată pentru tema pensiilor speciale, însă apoi a venit și problema că vor trece tacit codurile penale.

„S-a pus problema exigenței unui prag deja în lege și a fost pragul pentru evaziunea fiscală. După s-a denaturat toată chestiunea”, potrivit surselor citate. De altfel, conform acestora, în momentul în care discuția pe proiect era la Guvern, nimeni nu s-a sesizat pe problema pragului, fiind părerea Executivului că Parlamentul poate decide un cuantum.

În ceea ce privește forma definitivă, potrivit surselor citate, Ministerul Justiției trebuie, prin specialiștii săi, să vadă cât cheltuiesc pentru o investigație ca să vadă dacă e abuz, ca să aibă un reper.

Potrivit surselor guvernamentale, la ședința liderilor Coaliției,la care au participat și o parte din specialiștii din partide, nu au fost avansate cifre.

UDMR este ultimul partid din Coaliție care se exprimă în ceea ce privește impunerea unui prag la abuzul în serviciu.

„Nu există o decizie la nivelul grupului UDMR privind pragul. Noi am zis că propunerea trebuie să vină de la Ministerul Justiției. Sarcina era ca Ministerul să vină, pentru că specialiștii de acolo au toate datele. Dacă Ministerul Justiției susține un leu, noi susținem prag de un leu. Dacă Ministerul vine cu propunere de 9.000 de lei, noi asta o să susținem”, a declarat pentru „Adevărul” Csoma Botond, liderul de grup al UDMR din Camera Deputaților.

Întrebat dacă are cunoștință de faptul în spatele variantei de 250.000 de lei ca prag la abuzul în serviciu ar fi Kelemen Hunor, cel care a insistat pentru un prag mare în ședința liderilor de partid, Csoma Botond a subliniat că e o dezinformare. „E fake news. Nu e adevărat acest lucru”.

Ce au spus președintii de partid

Premierul Nicolae Ciucă, demnitar care conducere și PNL, a punctat încă de aseară faptul că va insista ca formațiunea sa să insiste pentru o variantă de prag de 9.000 de lei. „În această seară, am decis să susținem propunerea Ministerului Justiției privind pragul de 9000 de lei la infracțiunea de abuz în serviciu. L-am mandatat pe liderul grupului PNL de la Camera Deputaților, Gabriel Andronache, să depună acest amendament în numele Partidului Național Liberal, în vederea susținerii și adoptării lui”, a precizat premierul.

Și cel mandatat a confirmat că va respecta decizia de partid. „Partidul Național Liberal susține propunerea Ministerului Justiției de diminuare a pragului valoric pentru infracțiunea de abuz în serviciu la valoarea de 9000 de lei. La Camera Deputatilor, vom modifica forma Proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului Penal și de Procedură Penală, adoptată de prima cameră sesizată. În acest sens am elaborat un amendament care va fi înregistrat imediat ce Camera Deputaților va fi sesizată spre dezbatere cu această propunere legislativă”, a afirmat Gabriel Andronache.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că partidul său e de acord cu propunerea Ministerului Justiției, susținând că soluția a fost găsită la insistența sa. „Am luat act de răspunsul Ministerului Justiției la solicitarea pe care am făcut-o și de propunerea privind instituirea unui prag de 9 mii de lei în ceea ce privește abuzul în serviciu. Coaliția de guvernare va susține propunerea venită din partea specialiștilor din Ministerul Justiției. Am discutat și cu premierul Ciucă și ne vom însuși amendamentele la această lege”, a punctat Ciolacu.