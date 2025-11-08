Video Dronele ucrainene au surprins primul camion rusesc care intră în Pokrovsk după infiltrarea infanteriei

Un camion al forțelor rusești a intrat joi în orașul Pokrovsk, o reușită rară dacă nu o premieră în luni de lupte, în condițiile în care până acum Rusia a mizat pe infiltrarea treptată a infanteriei pe acest front, relatează Euromaidan Press.

Intrarea unui vehicul al rus după ce anterior a fost imposibil a fost posibilă datorită condițiilor favorabile ale vremii pentru trupele ruse: o ceață densă, care a învăluit joi Pokrovsk și orașul vecin Mirnohrad. Rușii au profitat astfel de oportunitate pentru a ocoli dronele ucrainene și a-și crea condiții pentru a stabili poziții în această zonă a frontului.

Evenimentul este îngrijorător în această fază a bătăliei pentru Pokrovsk, pe care mulți o consideră finală, în condițiile în care trupe ruse au pătruns peste tot în oraș, iar distanța dintre zonele controlate de cele două părți se micșorează.

Unitatea de drone „Peaky Blinders” a surprins imagini cu camionul, dar nu a putut să intervină ca de obicei.

„Din păcate, vremea rea ​​face acum jocul ocupantului”, au declarat operatorii de drone.

„De unde mai înainte vedeam infiltrarea trupelor rusești în Pokrovsk exclusiv pe jos. Cel mult, uneori încercau să treacă pe motocicletă. Astăzi, prin ceață, am observat prima camionetă militară rusească în oraș. Au avut timp să dărâme baricadele și s-au deplasat pe străzile din Pokrovsk.”

Rusia a schimbat strategia, de la atac mecanizat la infiltrare

O cronologie a evenimentelor arată de ce intrarea unui camion în oraș este un aproape extraordinară.

Grupul de forțe rusești a ajuns la periferia orașului Pokrovsk la sfârșitul anului trecut, dar nu a putut străpunge apărarea pentru a-și revărsa infanteria în oraș. Rușii îi depășeau numeric pe ucraineni în raport de cinci la unu: totuși dronele, minele și artileria ucrainene nu au lăsat să treacă niciun grup de asalt rusesc.

La începutul acestui an, rușii și-au schimbat strategia. Pe măsură ce vremea s-a încălzit și terenul s-a uscat, trupele rusești și-au parcat blindatele rămase și au început să trimită infanterie spre și în jurul Pokrovskului, pe jos sau cu motociclete.

Condițiile de vreme toamna, ploaia și ceața, au fost favorabile pentru ruși, care și-au accelerat infiltrarea,

Aceste tactici de infiltrare au fost extrem de costisitoare în ceea ce privește viețile soldaților și echipamentul ușor.

Zeci de mii de ruși au fost uciși, răniți și capturați în jurul Pokrovskului. De partea cealaltă, garnizoana ucraineană din Pokrovsk s-a străduit să mențină infanteria în pozițiile de luptă.