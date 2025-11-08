Video Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume a aniversat 83 de ani de mariaj: care este secretul unei căsnicii fericite

Un cuplu din Miami, SUA, a fost desemnat oficial cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, după ce a aniversat 83 de ani de căsnicie. Eleanor și Lyle Gittens, în vârstă de 107 și 108 ani, spun că secretul relației lor este simplu: iubirea reciprocă, notează The Guardian.

„Ne iubim unul pe altul”, a spus Eleanor pentru LongeviQuest, o organizație care documentează viețile persoanelor care depășesc 100 de ani. Lyle a completat: „Îmi iubesc soția.”

Titlul a fost confirmat de LongeviQuest, care a verificat certificatul lor de căsătorie din 1942, dar și alte documente din arhivele americane. Cei doi au doborât recordul anterior deținut de un cuplu din Brazilia.

Împreună, Eleanor și Lyle au o vârstă cumulată de peste 216 ani. Povestea lor de iubire a început în 1941, la un meci de baschet universitar. „Nu mai știu cine a câștigat, dar știu că atunci l-am cunoscut pe Lyle”, își amintește Eleanor.

S-au căsătorit un an mai târziu, în iunie 1942, chiar înainte ca Lyle să plece pe front, în Italia, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. „A meritat pe deplin călătoria pentru Eleanor”, a spus el, amintindu-și cum a mers mii de kilometri în vagoane separate rasial pentru a ajunge la nuntă.

Pe durata războiului, cei doi au ținut legătura prin scrisori, iar Eleanor a lucrat într-o companie care producea piese de avion, în timp ce își creștea primul copil. După război, s-au stabilit la New York, au lucrat în administrația publică și au călătorit mult împreună.

La 69 de ani, Eleanor a obținut un doctorat în educație urbană la Universitatea Fordham, iar mai târziu s-au mutat în Miami, pentru a fi aproape de fiica lor, Angela.

„Sunt fericit că suntem încă împreună și că am trăit atâtea momente frumoase”, a spus Lyle.

Cei doi spun că nu se așteptau să intre în Cartea Recordurilor, dar că vor continua să se bucure de fiecare zi împreună — așa cum au făcut-o în ultimii 83 de ani.