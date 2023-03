Un senator PSD susține că pragul de 250.000 de lei pentru abuzul în servicu a fost propus de Predoiu

Laura Moagher, senator PSD de Prahova şi secretarul Comisiei Juridice, susţine că „există dovezi incontestabile” că ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, este cel care a propus pragul de 250.000 de lei.

Senatorul PSD de Prahova, Laura Moagher, susține că părintele pragului de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu este ministrul Justiției, Cătălin Predoiu.

Într-o postare pe Facebook, politiciana PSD susține că la ședința coaliției s-a propus acest lucru, confirmând practic declarațiile președintelui liberal al comisiei juridice din Senat.

”Problema principală era să se depună un amendament cu un prag valoric, înainte de adoptarea tacită a proiectului de lege.

Acest prag nu putea fi adăugat la Camera Deputaților pentru că se încălca principiul bicameralismului, iar legea ar fi picat la CCR și România ar fi pierdut banii europeni din PNRR!

Pragul de 250.000 de lei nu a fost analizat în Coaliție - a fost propunerea Ministerului Justiției – decidenții politici au ținut cont de propunerea instituției de specialitate. Dar în această etapă miza nu era cuantumul, ci existența unui pragului valoric. Dacă ministrul justiției si-a schimbat acum opinia inițială și propune 9.000 de lei, atunci vom modifica la Cameră cu această valoare. Dar MJ va trebui până atunci să fundamenteze juridic această sumă sau orice altă sumă, dacă se mai răzgândește până atunci.

Pragul de 250.000 de lei a fost propus chiar de către ministrul Predoiu și există dovezi incontestabile în acest sens.

Președintele Comisiei Juridice a Senatului a confirmat că a primit pe mail amendamentele, cu tot cu pragul de 250.000 de lei.

Cu siguranță ca dacă nu le-ar fi primit de la colegul său de partid, ministrul justiției Predoiu, l-ar fi sunat pe acesta să îi confirme decizia. Faptul că nu s-a referit la o astfel de confirmare și că a acceptat mail-ul așa cum a venit demonstrează, fără niciun dubiu, că propunerea cu 250.000 de lei a venit de la Predoiu, care a participat la ședința de Coaliție. Deci e clar că „părintele” pragului de 250.000 de lei este Predoiu”, a scris pe Facebook Laura Moagher.

Ministrul Justiției a explicat, într-un interviu pentru Digi24, că sub pragul pentru abuz în serviciu propus în Senat nu există un vid legislativ. Acesta a precizat că fapta este pedepsită cu o „contravenție foarte severă”.

„Sub acest prag nu există un vid legislativ, dimpotrivă, sub acest prag funcționează o contravenție foarte severă. Adică, fapta care nu are drept consecințe o pagubă care depășește pragul valoric este sancționată în forma contravenției cu amendă foarte dură, dacă este săvârșită cu intenție cu amendă de la 20.000 de lei de la 200.000 de lei, dacă este săvârșit din culpă cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000 plus repararea prejudiciului, evident”, a explicat Cătălin Predoiu, într-un interviu la Digi24.

Șeful ministerului Justiției a punctat că Senatul a adoptat și acest amendament prin care fapta este sancționată și sub pragul propus.