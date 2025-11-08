Scene uluitoare pe autostradă: un cuplu, prins făcând sex în timp ce mașina rula cu 140 km/h

Un cuplu a fost arestat în Germania, pe autostrada A1, în apropiere de orașul Münster (Renania de Nord-Westfalia), după ce a fost surprins întreținând relații sexuale în timpul condusului, potrivit publicației Bild. Mașina circula cu aproximativ 140 de kilometri pe oră.

Incidentul a avut loc luni dimineață, în jurul orei 10:30. Poliția a fost alertată de un martor care a observat vehiculul făcând manevre periculoase și zig-zag-uri pe carosabil.

„Martorul a descris un Ford care rula cu aproximativ 140 de kilometri pe oră şi ameninţa, în mai multe rânduri, să iasă de pe drum”, a transmis poliția într-un comunicat.

Un camionagiu a fost nevoit să tragă pe banda de urgență pentru a evita un accident, iar bărbatul care a observat scena a condus o vreme în paralel cu mașina, moment în care a realizat ce se întâmplă.

„Șoferul și pasagera întrețineau în mod evident raporturi sexuale”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției germane, explicând că acesta a fost și motivul pentru care vehiculul se deplasa haotic.

Polițiștii i-au identificat și i-au reținut pe cei doi, un bărbat de 37 de ani și o femeie de 33 de ani, într-o stație de alimentare din Münster.

Șoferul, cetățean german, a fost inculpat pentru punerea în pericol a circulației rutiere, infracțiune pedepsită de Codul Penal german cu până la cinci ani de închisoare.