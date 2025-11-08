Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost iar prins conducând fără permis. În iunie primise o condamnare

Condamnat în iunie de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru conducerea unui autovehicul fără a avea permis, Paul Ciprian Pintea, senatorul de Sălaj ales pe listele POT și afiliat apoi la PSD, a fost prins din nou la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Pintea a fost oprit sâmbătă, 8 noiembrie, în trafic de un echipaj de poliție, în Sălaj, potrivit Antena 3. Oamenii legii au constatat că senatorul a încălcat iar legislația rutieră după ce a condus pe un drum public, deși avea acest drept suspendat.

Senatorul de Sălaj a devenit cunoscut după ce a menționat în CV că urmează cursuri la Academic Singles, un site de matrimoniale. În același CV, postat atunci pe site-ul Parlamentului, Pintea susținea că a terminat liceul, „cu diploma de bacalaureat”, deși s-a constatat apoi că acesta are doar 11 clase.

El este unul dintre parlamentarii care s-au afiliat la începutul lunii iunie grupului parlamentar PSD, după ce și-a dat demisia din POT.

Pintea mai are și alte infracțiuni la regimul rutier

Instanța Supremă l-a condamnat pe Paul Ciprian Pintea, pe 17 iunie, la un an şi cinci luni închisoare, cu suspendare.

Senatorul a primit o pedeapsă de nouă luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. Pedepsa i-a fost contopită de judecătorii ÎCCJ cu o altă pedeapsă de un an şi două luni închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier, aplicată în martie 2024 de Judecătoria Zalău, urmând ca inculpatul să execute, în final, o pedeapsă de 1 an şi 5 luni închisoare, cu suspendare.

Hotărârea instanței a fost atacată de senator cu apel.

Paul Ciprian Pintea, în vârstă de 38 de ani, este senator ales pe listele POT Sălaj. El ocupă poziția de secretar al comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și membru al comisiei pentru transporturi și infrastructură.