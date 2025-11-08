search
Camelia Voinea, acuzată de abuz fizic inuman asupra gimnastelor. Băga elevele în „camera terorii”: „M-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat/ Am ieșit târându-mă”

Publicat:

O fostă gimnastă ajunsă, astăzi, la maturitate, a făcut noi acuzații la adresa antrenoarei Camelia Voinea, în vârstă de 55 de ani, antrenoare și mama gimnastei Sabrina Voinea.

Camelia Voinea, antrenoare și mama gimnastei Sabrina Voinea Foto/COSR
Camelia Voinea ar fi avut un comportament extrem de dur la adresa elevelor sale, recurgând frecvent la violență și umiliri pentru a le forța pe acestea să obțină performanță.

Femeia, care a preferat să își păstreze anonimatul, a recunoscut cum în perioada în care se antrena la clubul Farul Constanța, a fost victima unor abuzuri fizice și psihice inumane, fiind traumatizată de către Camelia Voinea.

Astăzi, la 31 de ani, femeia este la rândul ei antrenoare și spune că a decis să vorbească public pentru ca alte tinere să nu mai treacă prin aceleași experiențe.

Mărturia ei se adaugă altor dezvăluiri apărute după declarațiile Denisei Golgotă, fosta gimnastă care a vorbit recent despre presiunile și tratamentele dure primite de la Camelia Voinea.

„Pe mine m-a bătut cel mai rău acolo. Mi-a distrus copilăria!”

După acest moment, tot mai multe foste sportive au început să povestească despre abuzurile și comportamentele agresive care ar fi avut loc în timpul antrenamentelor conduse de către antrenoarea în vârstă de 55 de ani.

Mi-a distrus copilăria. M-a marcat pentru toată viața. Fie că ne lovea cu un obiect pe care îl prindea în mână, fie că ne lovea cu pumnii, cu palmele, ne plesnea, ne lua de coadă, ne târa pe jos. Ne târa efectiv de coadă prin toată sala. Inuman.

Eu aveam găuri în păr, se vedea scalpul, pentru că îmi desprinsese smocuri din cauza acestei torturi. Vă dați seama cât de tare ne trăgea și cum ne târa pe jos?! De nenumărate ori. Ne lovea cu pumnii, ne lovea cu genunchii, până cădeam la pământ. Era un vestiar chiar în spatele sălii de antrenament. Noi îl numeam «camera terorii».

„Nu ieșeai pe picioare mergând, ci târându-te!”

Pe mine m-a bătut cel mai rău acolo. Am căzut de pe bârnă. Învățam să fac flick flack înapoi pe bârnă. Și nu aveam voie să cad. Deloc. Doamna Voinea se uita la noi de pe o canapea care se află chiar în fața zonei cu bârnă. Și îmi spunea: «Dacă vin la tine, te bat până te las pe podea!».

Am căzut de două, trei ori. S-a ridicat de pe canapea și m-a băgat la vestiar, bineînțeles. Mi-a luat capul în palme. M-a luat, efectiv, cu palmele de urechi, de părțile laterale a capului. Așa, ca să mă fixeze bine, să nu cumva să scap. Și m-a plecat în față, cu trunchiul, ca să îi vin mai aproape cu fața de genunchi. Și m-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat pe nas.

Te lovea până cădeai. Din «camera terorii» nu ieșeai mergând, ci târându-te. Și te amenința: «Dacă ieși de aici și mergi înapoi în sală și plângi, te bat din nou»!, a mărturisit fosta elevă a Cameliei Voinea, potrivit Golazo.ro.

„Ce poate să-i facă Federația? S-a înrudit cu președintele!”

După ce s-a întors de la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia, gimnasta Denisa Golgotă a anunțat că a depus o plângere oficială la Federația Română de Gimnastică, acuzându-și antrenoarea de abuz fizic și psihic. Potrivit sportivei, reclamația ei nu a fost urmată de nicio acțiune concretă, motiv pentru care a decis să își facă publică povestea, vorbind deschis cu presa.

Între timp, o altă fostă elevă a Cameliei Voinea susține că lipsa de reacție a Federației nu este întâmplătoare. Aceasta afirmă că Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, ar fi nașul de cununie al antrenoarei, ceea ce, în opinia ei, ar explica de ce instituția evită să ia măsuri împotriva acesteia.

Și s-a mai înrudit și cu domnul Suciu (n.r. președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, e nașul de cununie al Cameliei Voinea), care este acum președinte. Ce poate să-i facă Federația? Dar eu încă am speranța ... Până acum, nimeni nu a avut curaj să ne spună poveștile. Poate acum se va schimba ceva!, a mai adăugat fosta gimnastă, sub anonimat.

Până în acest moment, Camelia Voinea nu a oferit niciun punct de vedere și nu a comentat acuzațiile care i-au fost aduse.

