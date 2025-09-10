search
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Educației. Petrișor Peiu: „Îl așteptăm pe Daniel David să dea explicații în fața întregii țări"

Publicat:

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a anunțat e liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, miercuri, în plenul Senatului.  Moțiunea - intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziție - va fi dezbătută și votată luni, potrivit Agerpres. 

Petrișor Peiu este liderul senatorilor AUR.
Petrișor Peiu este liderul senatorilor AUR.

„Educația a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianțe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (...) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecințe catastrofale asupra calității educației și asupra stabilității profesiei didactice. Majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână fără o creștere salarială corespunzătoare reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relația cu părinții și formarea profesională. Această măsură forțează profesori titulari să preia ore în mai multe școli, unii ajungând să presteze chiar și în șapte unități diferite, făcând naveta pe distanțe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?”, se mai arată în textul moțiunii.

Inițiatorii avertizează că peste 15.000 de posturi de profesori suplinitori și cu normă redusă ar putea dispărea, reprezentând o „concediere mascată” a zeci de mii de specialiști dedicați, cu grade didactice și ani de vechime.

„Aceasta este cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii. Asta nu este reformă, este o agonie pentru o întreagă breaslă. Comasarea haotică a școlilor, fără criterii clare și fără consultarea comunităților afectate, are efecte devastatoare. Liceele vor fi comasate de la circa 300 de elevi la minimum 500. Într-o clasă de gimnaziu, numărul elevilor va crește chiar și la 32, iar o clasă de liceu va putea funcționa și cu 34 de elevi, împrejurare care va arunca în șomaj circa 15.000 de profesori. În plus, această măsură va duce la închiderea a nouă sute de școli, cele mai multe din mediul rural. În felul acesta, se va declanșa o destructurare instituțională fără precedent, din cauza căreia peste 160.000 de copii din mediul rural vor fi afectați”, detaliază inițiatorii moțiunii simple.

Ei critică reducerea fondului pentru burse și dificultățile elevilor din mediul rural, unde distanțele mari către școală, ceea ce „crește riscul abandonului școlar”.

Semnatarii moțiunii arată că reducerea deficitului, motiv invocat pentru măsuri, aduce doar 0,02% din PIB, respectiv 378 milioane lei, potrivit Consiliului Fiscal.

„Această economie nu acoperă nici măcar cheltuielile de mentenanță ale câtorva universități din țară. Cheltuielile cu bunurile și serviciile, dar și reparațiile pentru cinci universități din țară, de exemplu, au ajuns la 385 de milioane de lei. Este o batjocură, o iluzie contabilă, pentru care sacrificăm destine, profesori și elevi. România are unul dintre cele mai mici bugete pentru educație din Uniunea Europeană (...) (...) Domnul Daniel David a demonstrat că nu este un ministru al educației, ci un executor bugetar care a ales să mintă, să cenzureze și să sacrifice viitorul a milioane de români pe altarul unor economii infime și al unor interese politice obscure”, se menționează în moțiune.

Propunerile inițiatorilor moțiunii sunt: anularea imediată a măsurilor care vizează învățământul preuniversitar și superior, restaurarea statutului respectabil al profesorilor și stoparea „derapajelor ideologice” în curricula școlară, finanțarea educației către pragul minim de 6% din PIB, dialog cu toate părțile implicate.

„Renunțarea domnului Daniel David la funcția de ministru al Educației și Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect față de profesori, elevi și viitorul acestei țări. (...) Prin această moțiune dorim să tragem un semnal de alarmă național: educația este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generație întreagă. Vă chemăm să votați această moțiune, nu pentru noi, inițiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul țării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se încheie moțiunea simplă.   

