Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat la Interviurile Adevărul că grupul pe care îl conduce va vota moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, dacă aceasta va fi depusă în Parlament. Social-democratul a lăsat însă loc de discuții în Coaliție, cu anumite condiții.

„Eu am spus-o public. Senatorii PSD vor vota, dacă va fi acea moțiune împotriva domnei Țoiu, da. Și avem un argument aici, nu are legătură cu afinitatea față de USR sau altceva. Atâta timp cât tu, ministru de Externe, ai luat o decizie extrem de complexă pentru România, nu e o decizie banală. Decizia de a vota acordul Mercosur, mai ales că în votul României a stat până la urmă, să zic, acest acord, dacă România se abținea măcar, acordul Mercosur nu trecea. Ca să fie limpede. Și atunci ai luat această decizie fără o discuție în coaliție? L-ați văzut și pe Kelemen Hunor care a spus că este inacceptabil să nu ai deloc o discuție în coaliție cu privire la această chestiune. N-ai discutat-o nici măcar în guvern”, a spus liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Mai multe variante

Totuși, senatorul lasă loc de discuții. Potrivit acestuia, decizia s-ar putea schimba dacă premierul își asumă direcția pe care a ales-o România în privința acordului:

„Singura variantă în care poate discutăm despre acest vot este să vină domnul prim-ministru în coaliție, că înțeleg că la început săptămânii viitoare va fi o întâlnire a coaliției, să-și asume domnia sa că i-a dat ordin doamnei Țoiu să o facă. Pentru că altfel, Așa cum avem datele de astăzi, doamna Țoiu a luat o măsură unilateral, fără să discute în guvern. Să-și asume domnul prim-ministru și atunci discutăm”, a mai spus senatorul Daniel Zamfir.

Acordul MERCOSUR

El a explicat faptul că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat că trebuie negociate mai multe aspecte, însă în Executiv nu s-a discutat despre această decizie priviind susținerea acordului Mercosur.

„Acordul Mercosur este în discuție de 25 de ani. De ce e de 25 de ani? Pentru că e extrem de sensibil. Pentru că acest acord, așa cum am spus-o, ca și concluzie generală, dezavantajează agricultura și avantajează industria. Țările care au o pondere mai mare în ceea ce înseamnă producție industrială au fost foarte interesate să treacă acest acord. Țările care au o agricultură puternică, evident că s-au opus. De asta suntem în situația în care Franța s-a opus, Austria s-a opus, Spania vorbeam înainte. Iată, o parte, mai ales a grupului Partidului Popular din Spania, care cred că e cel mai mare grup din zona partidurilor de dreapta din din PPE, se pare că nu vor să mai voteze acest acord în Parlamentul European.

Mâine se semnează. E o chestiune extrem de delicată și tocmai de asta Ursula von der Leyen a ales acest sistem în care să treacă în COREPER, adică să-și asume țările și abia după aia în Parlament. Adică e limpede că a fost un acord sensibil. Ministrul Barbu, după cum ați văzut și documentele au ieșit public, a spus că are aceste amendamente pe care le-au și votat grupul europarlamentarilor PSD, niște amendamente care să asigură niște garanții pentru agricultori. Pentru că, repet, pe fond, acest acord e un acord în regulă pentru Uniunea Europeană. Dar, repet, fiecare stat are particularitatea sa. Ori noi aici trebuia mult mai bine să ne vedem interesul. Știți că noi suntem astăzi cel mai mare producător de pui din UE? Avem cel mai mare export în UE. Carnea de pui în România. Știți că la cereale la fel suntem pe primul loc cel mai mare exportator în UE?”

Ce șanse are o moțiune de cenzură?

„PSD nu va vota o moțiune (n. r. - de cenzură) împotriva guvernului din care face parte”. În schimb, nu este exclusă o posibilă ieșire de la guvernare anul acesta și o decizie în acest sens luată în acel moment, a explicat senatorul. Nu ne facem un calcul politic, că dacă ne-am fi făcut am fi rămas în opoziție, noi știm să facem opoziție, ideea este ce se întâmplă cu țara”, a completat acesta.

Întrebat dacă scoaterea USR de la guvernare este o variantă, așa cum explica Victor Ponta într-un interviu pentru Adevărul, acesta a răspuns: „Nu suntem în situația asta. (...) Și eu văd foarte dificilă în continuare colaborarea cu USR. Mi-aș dori un guvern fără USR, pentru că nu au înțeles că până la urmă în politică e vorba și de răspundere”, a mai spus acesta, indicând Ministerul Mediului.

Întrebat dacă 16 iunie îi prinde la guvernare pe cei din PSD, social-democratul a răspuns „never say never (n. r. - niciodată să nu spui niciodată)”. Totuși, a punctat: „Nu vom mai accepta atitudini de acest gen, de a nu se discuta în prealabil, mai ales atunci când sunt decizii importante. Asta nu se va mai întâmpla”.