AUR anunță o moțiune împotriva Executivului: „Pachetul 2 al Guvernului Bolojan nu înseamnă reformă, ci jaf fiscal”

Alianța pentru Unirea Românilor acuză Guvernul Bolojan că lovește în antreprenori, angajați și familii. Liderii AUR anunță o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

UPDATE Petrișor Peiu a anunțat că AUR pregătește o moțiune de cenzură

„Parlamentarii noștri vor semna toți o moțiune de cenzură pe una din legile anunțate de Guvernul Bolojan sau pe toate”, a declarat marți, 19 august, într-o conferință de presă, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Senatorul Alianței pentru Unirea Românilor a adăugat:

„Sperăm că vom convinge alți 30 de parlamentari să o semneze”.

AUR consideră că Pachetul 2 al Guvernului Bolojan reprezintă „ultimul cui bătut în economia României”

„Pachetul 2 al Guvernului Bolojan nu înseamnă reformă, ci jaf fiscal. În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați și familii”, arată AUR, marți, într-o postare pe Facebook.

Petrişor Peiu: „Costul împrumuturilor României creşte din nou abrupt"

Peiu a declarat marți că împrumuturile statului român continuă să crească exponenţial, după ce Ministerul Finanţelor a contractat aproape un miliard de lei de la bănci la dobânzi uriaşe.

„Costul împrumuturilor României creşte din nou abrupt. De fapt, ieri Ministerul Finanţelor a împrumutat suma totală de 900 milioane de lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,48% şi 7,49%/an. Scadenţele sunt 2029 şi 2031.Aşa-zisa încredere a investitorilor în guvernul Bolojan a durat doar două luni. Povestea de iubire s-a încheiat, urmează calvarul dobânzilor mari. Cam asta merită un guvern inconştient care se plânge peste tot că urmează să intre curând în incapacitate de plată", a declarat Petrişor Peiu, senator AUR, potrivit unui comunicat al Alianţei pentru Unirea Românilor.

