Ministrul Muncii respinge ideea reducerii ajutorului de șomaj: „Nu e o formă de lene, este un moment dificil”

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că nu este de acord cu propunerea premierului Ilie Bolojan privind reducerea ajutoarelor de șomaj. Oficialul susține că șomajul nu încurajează nemunca și că acest sprijin este acordat exclusiv persoanelor care au muncit și au contribuit, nu celor care refuză munca.

Întrebat despre declarațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora ajutoarele de șomaj ar trebui reduse pentru a nu mai fi încurajată nemunca, ministrul Muncii a precizat că nu există în prezent un proiect în acest sens, dar că a discutat direct cu premierul pe această temă.

„Nu avem un proiect în acest sens, dar am avut o discuţie faţă în faţă cu premierul, despre subiectul acesta şi opiniile mele, pe care le-am spus sincer şi colegial, sunt total diferite”, a declarat Florin Manole, în emisiunea România Politică de la Prima News, potrivit News.ro.

Ministrul a subliniat că ajutorul de șomaj nu este acordat persoanelor care nu vor să muncească, ci doar celor care au avut un loc de muncă și au contribuit la sistem.

„Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit, nu cineva care a stat degeaba, pentru că ajutorul de şomaj se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp”, a explicat Manole.

„Nu poți trăi din câteva sute de lei”

Florin Manole a arătat că nivelul ajutorului de șomaj este mult prea mic pentru a determina pe cineva să renunțe voluntar la muncă.

„Cine a lucrat şi a avut un salariu decent, un salariu mediu, să zicem, în această ţară, nu se va mulţumi să stea acasă pe 15, maxim 20% din venitul pe care l-a avut când lucra, pentru că are un anumit standard de viaţă, are nişte cheltuieli şi nu le poţi susţine cu cele câteva sute de lei care reprezintă ajutorul de şomaj”, a spus ministrul.

El a insistat că acest sprijin este acordat din contribuțiile celor care au muncit și nu reprezintă o opinie politică, ci o realitate prevăzută de lege.

„Aşadar, nu, nu cred că ajutorul de şomaj se dă pentru oameni care nu vor să muncească, se dă pentru oameni care au muncit şi se dă din contribuţia lor de pe urma muncii lor. Asta nu este o părere, este un fapt, aşa este legea”, a adăugat Manole.

„Șomajul este un moment dificil”

Ministrul Muncii a mai precizat că persoanele care nu au muncit nu pot beneficia de ajutor de șomaj atunci când rămân fără loc de muncă.

„Deci doar cei care au muncit primesc ajutorul de şomaj, nu cei care stau degeaba. Iar şomajul nu este o formă de lene, şomajul este un moment dificil în viaţa unei persoane, când tocmai ţi-ai pierdut un loc de muncă. Nu ştiu pe nimeni în lumea asta să se bucure când pierde locul de muncă, dimpotrivă”, a afirmat Florin Manole.

Măsuri pentru angajare și piața muncii

Ministrul a amintit că Partidul Social Democrat a propus deja un pachet de măsuri pentru relansarea economiei, care include facilități pentru companiile care angajează șomeri sau tineri aflați la început de carieră.

„Avem măsuri şi pentru mame, pentru victimele violenţei domestice”, a spus Manole, menționând și o propunere privind reducerea temporară a contingentului de lucrători străini.

„O altă măsură este aceea de a reduce pentru un an, doi poate contingentul de lucrători străini în această ţară. Oamenii aceia sunt totuşi oameni care muncesc foarte bine, apreciem asta, ei primesc salarii, plătesc taxe în această ţară, trebuie să aibă drepturile protejate, dar cred că, dacă reducem un pic contingentul, pentru o perioadă de timp, pentru a lăsa mai mult spaţiu pentru lucrătorul din România, nu cred că este o greşeală sau o eroare”, a subliniat ministrul Muncii.

Ce spune premierul Ilie Bolojan

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că România trebuie să reducă ajutoarele de șomaj, să elimine formele de evitare a muncii și să limiteze pensionările anticipate, precum și să reducă numărul de angajați din sectorul public în zonele supradimensionate.

„Noi avem un deficit de forţă de muncă în aproape toate domeniile în societate şi atunci înseamnă că trebuie să descurajăm nemunca şi trebuie să premiem munca”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a susținut că, în condițiile unui deficit major de forță de muncă, nu este justificată acordarea ajutoarelor de șomaj pe perioade lungi.

„Într-o ţară în care practic în orice mare oraş din România nu ai cu cine lucra, este un deficit de forţă de muncă, la 30-40 de kilometri de unde poţi să faci naveta în condiţii decente, nu e normal să ai ajutoare de şomaj care se întind pe şase luni sau pe un an de zile. Aici trebuie să lucrăm, la reducerea ajutoarelor de şomaj, la reducerea şi eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală din economie”, a declarat premierul, în emisiunea Apropo TV.