Greșeala comisă de un șomer din Austria, care și-a luat o vacanță neanunțată în Grecia. Bărbatul, cât pe ce să ajungă în închisoare

Un bărbat de 31 de ani, beneficiar de ajutor de șomaj în Austria, a trebuit să răspundă în fața instanței pentru că și-a luat o vacanță neanunțată în Grecia.

O vacanță relaxantă în Grecia, la mătușa sa, i-a adus probleme bărbatului. Tânărul, înregistrat ca șomer la Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Austria (AMS), nu a raportat șederea sa de două săptămâni în străinătate, la începutul anului, scrie Heute.

Gestul bărbatului a fost interpretat de instanța din orașul austriac Bruck drept tentativă de fraudă

„A fost o greșeală, dar nu am făcut-o intenționat”, s-a apărat bărbatul, născut în Iran, potrivit publicației „Kleine Zeitung”.

Anterior, el petrecuse câteva luni în arest preventiv pentru agresiune. „După asta, nu mă simțeam bine din punct de vedere psihic”, a spus el, motiv pentru care a mers să-și viziteze mătușa în Grecia.

Judecătorul Michael Auracher a cerut și opinia funcționarului responsabil de dosar. Acesta a confirmat că bărbatul nu a menționat în interviul de după vacanță că se afla în străinătate: „Dacă aș fi știut, aș fi notat acest lucru în dosar, pentru că plata se face retroactiv și pentru acea perioadă nu ar fi fost acordată.”

Tutorele a aflat despre vacanță abia printr-o scrisoare de la minister, apoi a cerut biletele de avion și a oprit plata ajutorului. Bărbatul susține: „Am spus că am fost la mătușa mea, dar ea nu a înțeles.” Totuși, tutorele nu putea ști că mătușa locuiește în Grecia.

Instanța a considerat că, prin semnarea cererii AMS, el a acceptat și obligațiile de raportare – iar acestea includ raportarea unei vacanțe în străinătate.

Sentința primită de bărbat este de două luni de închisoare cu suspendare.

„E clar că nu ești un mare escroc conștient. Dar trebuie să accepți intenția condiționată”, a spus judecătorul Auracher.

Din fericire, nu va trebui să stea la închisoare, deoarece între timp și-a găsit un loc de muncă. „Nu e exact ce am pregătit, dar munca e muncă”, a comentat el în fața judecătorului.