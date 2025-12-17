Bolojan, mesaj ferm privind necesitatea reformării sistemului judiciar: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”

Premierul Ilie Bolojan a lansat miercuri un mesaj ferm privind necesitatea reformării sistemului judiciar, atrăgând atenția asupra crizei de încredere din societate și asupra impunității generate de prescripția faptelor. Într-o declarație la Digi FM, șeful executivului a subliniat că justiția trebuie să răspundă nemulțumirilor cetățenilor, iar statul este pregătit să intervină legislativ dacă mecanismele interne de autoreglare ale magistraților nu vor da rezultate.

Prim-ministrul a explicat contextul actual, marcat de o distanțare vizibilă între populație și instituțiile statului, fie că este vorba despre clasa politică sau despre instanțele de judecată.

„Cetățenii României au încredere scăzută în două lumi: în lumea politică și în lumea justiției. Aceste aspecte sunt confirmate de sondaje de opinie. Legat strict de justiție, sunt câteva probleme punctate în aceste zile. Nu putem nega că prescripția unor fapte generează nemulțumire din partea cetățenilor. Trebuie să vedem cum putem evita aceste situații”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul susține eliminarea termenului de prescripție în dosarele de mare corupție

Totodată, premierul a subliniat că dosarele de mare corupție nu ar trebui să aibă termen de prescriere.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție. Durata proceselor este o problemă. Aici ar trebui să vedem. Este important cum se formează completele. Trebuie să vedem de ce, în spețe identice, apar sentințe diferite. Sunt probleme și în ceea ce privește promovarea magistraților”, a punctat șeful Guvernului.

Grup de lucru pentru corectarea probemelor din justiție

Pentru a soluționa aceste probleme, la nivelul Guvernului a fost format un grup de lucru Premierul a detaliat foaia de parcurs pentru perioada imediat următoare, care include analiza situației și transpunerea concluziilor în lege.

„Am decis să formăm un grup de lucru, împreună cu reprezentanți ai CSM, astfel încât la final să avem o analiză a ceea ce s-a întâmplat și să vedem ce propuneri conține acest grup. Aceste propuneri trebuie să respecte o procedură parlamentară și, în același timp, să fie văzute mecanismele din interior pe care responsabilii din sistem să le îmbunătățească. Avem un rezultat pe care îl propune acest grup de lucru, care are două direcții. Ori se face o inițiativă parlamentară în sensul acestuia, ori Guvernul vine cu un proiect de lege pe care să îl promoveze”, a explicat Bolojan.

În final, premierul a transmis un avertisment sistemului judiciar. El a reamintit că autonomia oferită justiției în ultimii ani a avut scopul de a elimina influența politică, dar dacă sistemul nu se poate corecta singur, puterea legislativă și cea executivă își vor asuma responsabilitatea modificărilor necesare.

„Ce s-a făcut acum 3–4 ani de zile este că gestionarea sistemului de justiție, pe argumentul de a nu interfera lumea politică cu sistemul de justiție, s-a mutat în interiorul sistemului de justiție. De la numire până la avansare este în interior. Dacă se constată că repararea lucrurilor nu poate fi făcută din interior, în mod cert trebuie intervenit și din afară. Și, în mod cert, nu se poate interveni decât prin lege”, a conchis Ilie Bolojan.