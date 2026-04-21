Video Ministrul Muncii, Florin Manole, acuză PNL și USR că au atacat electoratul PSD: „Uitați-vă la tot bullying-ul care s-a petrecut pe Facebook”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat, la „Interviurile Adevărul”, care sunt motivele pentru care PSD nu-l mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier, acuzându-l pe acesta de atacuri la adresa electoratului social-democrat.

„Haideți să discutăm pe două paliere. Primul palier este palierul discursului public. Când e vorba de discurs public, accept orice opinie de la PNL și de la USR cu o condiție: să înceapă cu formularea de scuze publice pentru nivelul abject al atacurilor lor la electoratul și membrii Partidului Social, nu la lideri”, a declarat Florin Manole pentru Adevărul.

Florin Manole a acuzat faptul că, „în ultimele trei zile”, pe Facebook au apărut mai multe mesaje în care membrii PSD sunt numiți „șobolani, hoți, infractori”. El susține că în spatele acestor atacuri se află parlamentari PNL și USR.

„S-au referit și la PSD în ansamblul său. Uitați-vă la tot bullying-ul, da, și uitați-vă la tot bullying-ul care s-a petrecut pe Facebook în ultimele... avem și o analiză, a făcut Vasile Dâncu, nu știu dacă este publică, a făcut o analiză pe care ne-a prezentat-o despre ce termeni și pe ce principii s-a făcut, principii în ghilimele, principii s-a făcut critica la PSD în ultimele zile. Da? Uitați-vă, vă pot da cu nume și prenume parlamentari PNL și USR, n-o s-o fac acuma că nu merită să-i pomenesc vreodată, care au jignit Partidul Social Democrat și membrii săi în niște feluri care nu le dă dreptul nicio secundă să vorbească despre standarde în discursul public. Ăsta e primul punct”, a adăugat acesta.

Întrebat despre atacurile venite din partea PSD, ministrul a spus: „Mă deranjează în egală măsură, dar vreau să mi se spună care este parlamentarul PSD care a făcut șobolani pe cei de la USR sau PNL. Nu cred că e vreunul. Mergem mai departe. Când mi-l veți spune, voi accepta.”

El a negat totodată că ar exista imagini trucate de membri PSD cu corpul unui șobolan și cu figura domnului Bolojan și i-a luat apărarea primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, după ce a făcut referiri la aspectul fizic al premierului.

„Faptul că s-a replicat la acele atacuri rudimentare e un lucru foarte bun. Și da, PSD nu trebuie să mai stea în numele membrilor săi simpli. O dată... nu mă vedeți spunând că de ce l-a atacat cineva pe Manole. N-am nicio problemă. Să mă critice oricine, s-ar putea să aibă și dreptate, pot să și achiesez dacă greșesc sau dacă fac ceva în neregulă. Dar în numele pesediștilor simpli, oamenii simpli fără nicio funcție la acest partid și care n-au avut și nu vor avea poate niciodată o funcție în administrație”, a spus Florin Manole.

Amintim, premierul Ilie Bolojan a comparat risipa din companiile de stat cu „niște șobolani care rod proviziile din cămară”, susținând că a început să „aprindă lumina” asupra problemelor din sistem.

„Am deranjat destul de mulți. Prăduirea bugetului de stat se face în multe feluri. Dacă o bancă de stat dă credite neperformante, precum Eximbank, banii nu mai sunt recuperați. Am limitat asta. (...) Gândiți-vă că în cămara, aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte șobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, ştiţi, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta”, a explicat premierul vineri, în cadrul unei emisiuni.

Ulterior, edilul Craiovei l-a atacat pe premierul Bolojan, afirmând că „șobolanul cel mare are o singură sprânceană”.

„El cică pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit într-o cămară. Dar în cămara aia nu o fi fost nicio oglindă, ca să se uite în ea și să vadă că șobolanul cel mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către poporul român”, a spus Olguța Vasilescu.

PSD a decis luni seară, 20 aprilie, ieșirea de la guvernare, după ce 97,7% dintre delegații partidului au votat pentru retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Doar 2,3% s-au pronunțat împotrivă, în cadrul consultării interne la care au participat 4.949 de social-democrați.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în baza prerogativelor constituționale, în contextul crizei din Coaliția de guvernare. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni, pe parcursul întregii zile.