Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Cele mai apreciate plaje din România. Unde merg turiștii pentru petreceri, liniște sau plaje (aproape) sălbatice

De la stațiuni pline de cluburi și facilități noi de cazare, până la plaje aproape sălbatice, unde turiștii vin cu umbrela de acasă și caută liniște, litoralul românesc atrage tipuri diferite de vizitatori. În ciuda criticilor legate de lucrările de lărgire și a prețurilor adeseori criticate, plaja din Mamaia rămâne printre cele mai apreciate. În total, România are 244 de kilometri de țărm la Marea Neagră. Am analizat ce spun turiștii despre cele mai apreciate plaje. Cu plusuri și minusuri, necosmetizat. 

O parte din plaja din Mamaia FOTO: Discover Dobrogea

Mamaia, cea mai cunoscută și animată stațiune

Plaja din Mamaia se întinde pe aproximativ 8 km și variază ca lățime. Turiștii pot să meargă chiar și 200 de metri prin nisip până ajung la mare. Intrarea foarte lină o face potrivită mai ales pentru familiile cu copii. 

Plaja este complet amenajată, de la un capăt la altul, cu hoteluri, restaurante, beach baruri, șezlonguri și zone dedicate sporturilor nautice. Viața de noapte și plajele private din nord, frumos amenajate, o ajută să rămână polul distracției la mare. Marele minus sunt prețurile ridicate. 

Pe TripAdvisor, majoritatea recenziilor sunt pozitive:

„Există o cantitate nebună de apartamente pe plajă, din care poți alege, iar multe altele sunt în construcție. Există petreceri uimitoare, dar doar vinerea și sâmbăta. În restul săptămânii este foarte liniște și prietenos pentru familii. Mâncarea este excelentă, marea este caldă, iar pe plajă sunt șezlonguri. Stațiile de jet ski sunt literalmente peste tot de-a lungul plajei."

Altcineva a recomandat stațiunea pentru un motiv inedit:

,,Dacă vrei să prinzi ultimele vestigii ale stațiunilor turistice din perioada comunistă, e bine te grăbești, pentru că locul se schimbă rapid, iar numărul de clădiri noi este impresionant.”

La capitoul critici, pe lângă prețurile mari, vizitatorii au și alte nemulțumiri. Cineva a scris

,,Totul este foarte scump și murdar. Chelnerii nu sunt drăguți și politicoși cu turiștii."

Constanța, plaje urbane și acces rapid la oraș

Plajele din Constanța sunt mai compacte și mai puțin comerciale decât cele din Mamaia, dar au avantajul accesului rapid la restaurante, muzee și obiective turistice. 

Plaja Constanța FOTO: Andrei Costea pentru Zoom Beach

Surprinzător sau nu, numeroase recenzii bune vin de la turiști din străinătate.

O cuplu din Paris a scris:

„Plajă frumoasă și mai ales uriașă. Nisipul este foarte frumos și plăcut. Impresionează prin măreția sa. În extrasezon, beach cluburile s-au închis, dar locul nu e neîngrijit. Din contră, își păstrează farmecul natural.”

Și un turist american a fost impresionat de plajă și de oraș:

,,Constanța, România este un loc extraordinar! L-am vizitat de două ori în vacanță."

La capitolul minusuri, o turistă din Belgia a remarcat:

,,Nu aș intra în apă, pare că există o problemă cu algele roșii, destul de urât mirositoare.”

Corbu, liniște și natură

Plaja Corbu este recomandată celor care caută liniște, natură și cât mai puține amenajări. Accesul în zonă este mai dificil, iar infrastructura minimă. 

Plaja Corbu FOTO: Travel Planner

,,Este una dintre ultimele plaje semi-sălbatice de pe litoralul românesc! Dacă alegi să mergi, ia umbrele pentru soare, prosoape și multă apă. Nu că nu ai putea găsi acolo, dar trebuie să cumperi de la localnici, departe de plajă, de la terase, ceea ce poate fi un inconvenient dacă îți este sete”;

„Plajă sălbatică frumoasă, ia cu tine ce ai nevoie, câteva locuri vând mâncare și băuturi lângă parcare, în rest nimic — și asta este partea cea mai bună. Dacă nu este pe gustul tău, atunci rămâi la Mamaia”, sună câteva dintre părerile vizatorilor. 

La capitolul minusuri, cineva a remarcat:

,,Mi-a plăcut zona (încă) sălbatică. Totuși, urmele ‘civilizației’ se văd la fiecare pas: este dificil pentru oameni să strângă mizeria după ei. Am făcut o alergare lungă de-a lungul plajei și a fost minunat. Apa era foarte rece când am vizitat și regret că nu am putut să înot. Dacă vii cu mașina, accesul poate fi dificil pentru mașinile cu gardă joasă."

Vama Veche, atmosferă boemă, afectată de transformările recente

Vama Veche rămâne una dintre cele mai cunoscute destinații pentru turiștii care caută muzică, libertate și viață de noapte. Totuși, în ultimii ani stațiunea s-a dezvoltat, spre nemulțumirea celor îndrăgostiți de spiritul de odinioară al Vămii.

Vama Veche FOTO: Adelina Crăciun via Unsplash

,,Sper doar să nu fiți dezamăgiți, calitatea petrecerilor a scăzut mult în ultimii ani, și-a cam pierdut Vama identitate", a scris cineva. 

Alții privesc în continuare partea plină a paharului:

,,Identitatea vămii, cum era odată în povești, într-adevăr nu o vei mai găsi, însă partea buna este că, odată cu diversitatea in cluburi s-a creat un spațiu de distracție pentru aproape orice grup(aproape...). Plaja din Vama, sincer, pentru mine e plaja perfectă și este cel mai fin nisip pe care l-am văzut pe litoralul românesc. Singura chestie este sa fii plasat pe partea dinspre 2 Mai, și nu cea dinspre Bulgaria care este mai sălbatică și implicit cu pietre la mal.", a scris cineva pe Reddit. 

Unii critică însă alte aspecte:

,,Mi se pare că plaja din Vama e departe de a fi perfectă, cel puțin dacă ești înotător este nasol, sunt o gramada de pietre la intrare, are o adâncime destul de mare, curent puternic."

Tuzla, plaja cu cea mai frumoasă apă din România

Plaja Tuzla a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, datorită peisajului spectaculos și mai ales, culorii apei, considerată cea mai frumoasă de pe litoralul românesc. 

Plaja Tuzla FOTO: Facebook/Bogdan Praisu

,,Culoarea apei depășește toate așteptările. Parcă nu ar fi Marea Neagră. Plaja este și ea frumoasă, mai ales în afara sezonului";

„Pentru noi, această plajă este un mic colț de Grecia la doar 2,5 ore de mers cu mașina (București). Terasa este foarte frumoasă, prețurile sunt decente”;

,,O apă inexplicabil de frumoasă, nu are nicio treabă cu restul plajelor din România";

,,Un loc superb,curat, prima data când nu mi-a părut rău că am plătit un șezlong. A meritat", sunt doar câteva dintre recenziile de acest fel de pe Google. 

Cineva a remarcat și un dezavantaj:

,,Atenție la picioare când intrați în apă, sunt pietre destul de mari și vă puteți răni."

