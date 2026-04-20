Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu vine la Interviurile „Adevărul”, de la ora 12.00

Exclusiv Guvernul Bolojan, la mâna AUR. Va accepta George Simion să-i ofere lui Sorin Grindeanu «capul» premierului pe tavă?

Analize Adevărul
O coaliție între PSD și AUR este foarte puțin probabilă având în vedere că ambele partide concurează pe același electorat și un asemenea scenariu a fost respins de președintele Nicușor Dan, susține profesorul Sergiu Mișcoiu. Același motiv poate face ca AUR să ezite în a ajuta PSD-ul să debarce guvernul Bolojan.

Premierul Bolojan în conflict direct cu președintele PSD, Grindeanu. FOTO: Inquam Photos
Constituția îi oferă guvernului Bolojan posibilitatea de a guverna interimar 45 de zile fără a cere votul Parlamentului. Perioada se poate termina brusc dacă în Parlament se votează o moțiune de cenzură.

O moțiune a PSD ar putea avea succes doar cu sprijinul AUR. În acest context, interesul partidului condus de George Simion, care se luptă și a câștigat o parte din electoratul social-democrat, nu este să-i ofere PSD-ului pe tavă posibilitatea de a marca o victorie împotriva „dușmanului” Ilie Bolojan. Întrebarea importantă este în ce măsură va reuși PSD să convingă AUR să voteze moțiunea sa. Dacă AUR va depune, pe de altă parte, moțiune de cenzură sprijinul social-democraților este garantat.

Fie că Bolojan este debarcat prin moțiune, fie că va expira perioada constituțională de interimat, după cel mult 45 de zile, partidele trebuie să revină la masa negocierilor.

În acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, susținea zilele trecute: „Nu poate nimeni să facă majoritate fără PSD și fără AUR. Ori faci o majoritate care să includă PSD, ori faci o majoritate care să includă AUR”.

În contextul în care același Grindeanu exclude categoric formarea unei majorități parlamentare alături de AUR și nu va vota un guvern minoritar, ce scenarii sunt posibile? A răspuns la această întrebare profesorul Sergiu Mișcoiu de la Universitatea Babeș-Bolyai.

Va sprijini AUR debarcarea guvernului Bolojan?

În centrul acestei crize se află soarta guvernului condus de Ilie Bolojan și rolul pe care îl joacă AUR în eventuala sa debarcare. Potrivit lui Sergiu Mișcoiu, „AUR dorește să pară o formațiune politică de partea poporului și mergând în direcția revendicărilor cetățenilor, însă în același timp o formațiune politică responsabilă. I se reproșează lipsa de responsabilitate, de aceea este trimis înainte domnul Peiu care creează această impresie de competență și seriozitate”, ceea ce explică ezitările sale strategice.

Partidul se află într-o poziție delicată: pe de o parte, a anunțat deja că va depune o moțiune de cenzură, independent de PSD, și este greu să retragă acum această decizie cu atât mai mult cu cât guvernul poate să cadă.

„Pe de altă parte, AUR poate oricând să explice faptul că nu dorește să-și unească voturile cu voturile PSD. Și aici suntem în fața paradoxului că, de fapt, acum PSD ar avea nevoie de susținere pentru a debarca un guvern și chiar acum AUR ar putea să nu-i acorde această susținere, fiindcă AUR dorea să dărâme un guvern din care anterior făcea parte PSD. Adică e un exercițiu foarte complicat, retoric, să motivezi că acum ești pe aceeași linie cu un partid social-democrat care se auto-renegă”, explică profesorul.

Totuși, AUR nu exclude complet colaborarea punctuală. Strategia pare să fie una mai subtilă: „Dorește să creeze punți cu anumite facțiuni din interiorul PSD, pe o linie mai naționalistă sau chiar suveranistă. Anumiți lideri social-democrați l-au și susținut pe George Simion și nu dorește să închidă dialogul cu această facțiune”.

AUR va cântări serios și această variantă, de strângere a legăturilor cu PSD pentru a demola guvernul.

Nu vorbim despre o alianță formală, ci despre o posibilă coagulare de interese în interiorul Parlamentului.

E posibilă o coaliție AUR – PSD?

Chiar și în absența unei acțiuni decisive din partea AUR, soarta guvernului pare pecetluită. Mișcoiu afirmă fără echivoc: „Soarta acestui guvern este mai devreme sau mai târziu pecetluită”. Pariul rezistenței pentru încă 45 de zile este văzut ca unul fără miză reală: „Nu cred că va impresiona pe nimeni, până la urmă nici românii care îl doresc pe Bolojan nu cred că vor dori un guvern care să reziste în contra oricărei evidențe politice în fruntea unui guvern care mai devreme sau mai târziu va cădea în Parlament”.

Zile de foc pe scena politică. Ce ne așteaptă luni? Cristian Pîrvulescu: „Rolul președintelui nu este să ia partea cuiva”

A doua mare temă este posibilitatea unei coaliții între PSD și AUR, scenariu intens discutat, dar considerat puțin probabil.

Mișcoiu este însă sceptic: „Pare foarte puțin probabil pentru că ei sunt în concurență directă pentru un electorat”. În plus, există un obstacol instituțional major: „Președintele Nicușor Dan a spus explicit că nu va numi un premier propus de această grupare”. Acest veto politic face ca o alianță formală să fie nu doar riscantă electoral, ci și dificil de implementat constituțional.

În același timp, PSD se confruntă cu o dilemă strategică profundă. Intrarea într-o alianță cu AUR ar putea duce la pierderi masive de legitimitate, mai ales în contextul în care sondajele indică o creștere accelerată a AUR: „Există riscul ca PSD să ajungă la o distanță foarte mare de AUR”. Din acest motiv, Mișcoiu consideră că „această mișcare nu cred că este una serioasă”.

În schimb, PSD pare să prefere o altă soluție: revenirea la o formulă de coaliție cu PNL, dar cu o schimbare de premier. „PSD va merge înainte cu solicitarea ca PNL să desemneze o altă persoană pentru funcția de premier”, spune analistul. Totuși, această opțiune este complicată de lipsa de încredere generată de retragerea PSD de la guvernare, considerată o încălcare a acordului inițial.  

Scenarii după căderea guvernului Bolojan

Mișcoiu identifică două direcții principale după inevitabila cădere a Guvernului Bolojan.

Prima variantă este ca schimbarea premierului din partea PNL, cu o figură mai flexibilă în negocieri. „PNL să caute un premier mai abil în negocierile cu PSD și mai puțin intransigent în ceea ce privește reformele. A fost avansat numele domnului Predoiu. Asta însă ar însemna o dezamăgire politică importantă din zona de centru-dreapta, va fi considerată o trădare.” Această soluție ar putea reface Coaliția și ar permite continuarea guvernării într-o formulă relativ stabilă, dar cu concesii semnificative.

A doua variantă este instalarea unui premier tehnocrat. Aceasta ar presupune „garanția existenței unui echilibru în interiorul unei coaliții, ceea ce înseamnă rescrierea protocolului Coaliției și formarea unei Coaliții care să aibă un asemenea premier. Aici sunt semne de întrebare cu privire la poziția USR, care poate nu va marșa în această direcție, și chiar se pune problema dacă întregul PNL va marșa în această direcție”.

Acest scenariu vine cu riscuri evidente. „Premierii tehnocrați sunt la mila partidelor și pot fi sacrificați chiar mai ușor decât cei politici. Un premier tehnocrat ar putea să pună în operă doar un program pe termen mediu de limitare a daunelor economice”, avertizează Mișcoiu, amintind exemple anterioare precum guvernele conduse de tehnocrați.

Manifestație pentru Bolojan. Susținătorii premierului se adună în București și Timișoara, în ziua în care PSD hotărăște ieșirea de la guvernare

Există și scenariul tensionat în care PNL refuză să renunțe la Bolojan. În acest caz, „această formulă de coaliție va fi imposibilă”, iar criza s-ar adânci. S-ar putea ajunge la un guvern minoritar condus poate de un premier tehnocrat cu susținere fragilă.

„Dacă insistă pe candidatură a domnului Bolojan în continuare, PNL își menține popularitatea în anumite medii politice, intelectuale, morale, care sunt aflate în spatele acestei mișcări de aducere a domnului Bolojan în fruntea guvernului. Va câștigă, desigur, puncte în această zonă”, explică profesorul.

Doar AUR dorește alegeri anticipate

Dacă vor accepta schimbarea domnului Bolojan, o vor face într-o manieră atât de condiționată și vor încerca să o facă cu „o persoană care să fie, desigur, în același timp capabilă să încarneze reformismul, dar totuși și să poată purta un dialog cu PSD. Și vor avea de câștigat, dacă acest lucru reușește, practic tot ceea ce nu au reușit să câștige cu domnul Bolojan. Adică vor avea reformism plus garanția menținerii autorității.”

În ceea ce privește alegerile anticipate, acestea sunt dorite doar de AUR: „singurul câștigător în acest scenariu este AUR”. Restul partidelor evită această opțiune, conștiente de riscurile electorale majore. Mișcoiu subliniază că „orice calcul că trecând în opoziție se va plasa de partea poporului este iluzoriu”, în special pentru PSD, care pierde teren chiar în propriul electorat.

