Olguţa Vasilescu, ironică la adresa lui Nicuşor Dan după votul din PSD. Ce crede că va face în continuare Ilie Bolojan

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), este de părere că Ilie Bolojan nu va demisiona, după ce PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru Guvernul pe care acesta îl conduce.

Lia Olguţa Vasilescu a fost întrebată, luni seară, la Antena 3, dacă este adevărat că Nicuşor Dan şi-a ”dat binecuvântarea” pentru ca PSD să facă demersurile în urma cărora s-a decis ridicarea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

”Nu cred aşa ceva! Nu cred aşa ceva! Nu cred că are nimeni puterea de a influenţa deciziile care se iau în PSD şi credeţi-mă că discuţiile astea se poartă din luna septembrie, de atunci am început noi să ameninţăm cu ieşirea de la guvernare. De fiecare dată a crescut temperatura, adică ne-am inflamat din ce în ce mai mult văzând că tot ceea ce venea din partea noastră se lovea de opoziţia domnului Bolojan care spunea: stimaţi colegi, îmi asum. Du-te, atunci, guvernează singur! Deci nu era nevoie să mai intervină nimeni din afara partidului”, a răspuns Olguţa Vasilescu, scrie News.

Totodată, întrebată dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, a discutat cu Nicuşor Dan pe tema demarării consultării interne din PSD şi dacă preşedintele a ştiut despre demersul PSD care s-a finalizat cu votul privind ridicarea sprijinului pentru Bolojan, Vasilescu a răspuns: ”Dacă domnul Nicuşor Dan are televizor acasă, în mod sigur ştia, pentru că ştia toată România (n.r. aluzie la anunțul lui Nicușor Dan că nu are televizor acasă pentru a-i proteja pe copii). Nu ştiu dacă trebuia să-l informeze cineva personal pe dumnealui, eu personal nu ştiu dacă au avut loc asemenea discuţii. Toată lumea a ştiut din septembrie încoace să noi vrem să ieşim de la guvernare, că de aia am ajuns subiect de bancuri”.

Întrebată dacă crede că Ilie Bolojan va demisiona din fruntea Guvernului, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns: ”Eu nu cred”.

”Eu, aşa cum l-am văzut, nu cred. Vă spun că, atunci când tot ameninţa dumnealui prin august, septembrie, «eu plec», la un moment dat i s-a spus: dar pleacă, din moment ce nu mai putem să ne respectăm, să ne înţelegem la masă. Nu cu cuvintele astea, ca să ne înţelegem, şi în niciun caz din partea mea, pentru că am văzut că se vehiculează că i-aş fi spus eu. Nu. După care a spus: dar nu îmi mai dau demisia, la posturile de televiziune, adică peste tot”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea consideră că sunt ”şanse de sută la sută” ca Guvernul condus de Bolojan să cadă prin moţiune de cenzură și s-a arătat convinsă că Guvernul condus de Bolojan ”nu va rezista”, dând exemplul guvernului minoritar condus de Călin Popescu Tăriceanu şi al celui condus de Dacian Cioloş, care au rezistat, ambele, cu susţinerea PSD în Parlament.

”Astea au fost singurele guverne care au rezistat, susţinute de PSD, nefiind la guvernare. (...) Noi la aceeaşi masă cu o persoană care ne face şobolani, nu vă supăraţi, nici dumneavoastră nu aţi mai sta”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Vasilescu a comentat şi afirmaţiile critice făcute de premier la adresa PSD, acuzând o ”agresivitate” din partea lui Bolojan ”faţă de partenerii de coaliţie, care au fost nişte parteneri loiali”.

”Apropo de prăduială. Prăduială este ce s-a întâmplat în cazul nostru, pentru că de la fiecare UAT din România s-au luat nişte bani. Tot surplusul ăsta pe care l-au plătit oamenii înjurând primarii au intrat în bugetul naţional”, a spus Vasilescu.