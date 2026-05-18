Video Tragedie în Maldive: trupurile celor patru scafandri italieni dispăruți într-o expediție subacvatică au fost găsite după zile de căutări intense

Autoritățile din Maldive au confirmat localizarea trupurilor celor patru scafandri italieni dispăruți în timpul unei expediții într-un sistem de peșteri subacvatice, la adâncimi de zeci de metri, într-o zonă cunoscută pentru curenți puternici și vizibilitate redusă. Echipele de salvare au desfășurat căutări intense timp de mai multe zile.

Un prim corp a fost recuperat în ziua accidentului. În urma unor operațiuni de căutare desfășurate pe parcursul mai multor zile, echipele de intervenție din Maldive, cu sprijinul scafandrilor finlandezi, au identificat și celelalte patru victime în aceeași peșteră subacvatică, la o adâncime de 50–60 de metri.

„În zilele următoare vor fi efectuate scufundări suplimentare pentru recuperarea cadavrelor”, a declarat Mohamed Hossain Shareef, purtător de cuvânt al guvernului din Maldive, într-un mesaj transmis BBC.

El a precizat că două dintre corpuri vor fi recuperate marți, iar celelalte două în ziua următoare.

Ministerul de Externe al Italiei a declarat că cele patru corpuri au fost localizate în a treia secțiune a peșterii, cea mai îndepărtată de intrare, și că vor fi necesare scufundări suplimentare pentru recuperarea lor.

Expediție într-o zonă considerată extrem de periculoasă

Potrivit autorităților și presei italiene, grupul făcea parte dintr-o expediție de scufundări tehnice organizată în zona Alimathà, cunoscută pentru curenți puternici, vizibilitate variabilă și structuri subacvatice complexe, inclusiv tuneluri și cavități naturale.

Scufundarea a fost realizată în cadrul unei excursii de tip „liveaboard”, în care participanții sunt transportați și cazați pe o navă specializată, utilizată frecvent pentru expediții de explorare subacvatică în zone izolate.

Tragedie în Alpii italieni. Doi alpiniști, un român și un german, au murit într-un accident

Cei cinci scafandri au coborât la adâncimi estimate între 50 și 60 de metri, într-o zonă considerată rezervată exclusiv scufundărilor tehnice, accesibilă doar scafandrilor foarte experimentați. La un moment dat, aceștia nu au mai revenit la suprafață, iar echipajul navei a declanșat alerta.

Intervenție de amploare și condiții dificile

Operațiunile de căutare au fost lansate imediat după dispariția grupului, implicând nave rapide, aeronave și echipe ale Forței de Apărare Națională din Maldive (MNDF). Căutările au fost însă îngreunate de condițiile meteo nefavorabile, dar și de particularitățile reliefului subacvatic.

Autoritățile maldiviene au transmis că în zona respectivă fusese emisă o avertizare pentru navigație, din cauza condițiilor oceanice instabile.

În timpul misiunii de salvare, un scafandru al echipelor de intervenție, sergentul Mohamed Mahdhee, a murit după ce a fost găsit inconștient în apă. El făcea parte dintr-un grup de opt scafandri trimiși în operațiunea de recuperare.

Potrivit oficialilor, colegii săi au realizat că lipsește la suprafață și au revenit imediat în apă, reușind să îl localizeze, însă fără semne vitale.

Victimele, membri ai unei echipe academice și profesionale

Printre cei cinci scafandri italieni se află cercetători ai Universității din Genova, inclusiv prof. Monica Montefalcone, alături de fiica sa, Giorgia Sommacal, și cercetătorii Muriel Oddenino și Federico Gualtieri. Al cincilea membru al grupului este Gianluca Benedetti, instructor de scufundări și coordonator al operațiunilor nautice.

Poliția și autoritățile maritime din Maldive au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. Sunt analizate mai multe ipoteze, inclusiv posibile erori de navigație subacvatică, condițiile de curenți din peșteră și eventuale dificultăți de orientare în sistemul subteran.

De asemenea, se verifică dacă echipamentele utilizate și procedurile de siguranță au fost respectate în totalitate pe parcursul expediției.

Incidentul este considerat de autoritățile din Maldive drept unul dintre cele mai grave accidente de scufundare din istoria recentă a arhipelagului, format din peste 1.000 de insule de corali, o destinație cunoscută la nivel mondial pentru turismul de lux și scufundările recreaționale.