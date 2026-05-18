Cadoul unic primit de fostul stelist Iosif Vigu la împlinirea vârstei de 80 de ani. Prietenii au ținut cont de viciile sale

Fostul fotbalist stelist Iosif Vigu a împlinit vârsta de 80 de ani acum 3 zile, ocazie cu care a fost scos la restaurant de familie și de prietenii din Satu Mare.

Fumător înrăit, Vigu a primit în dar 80 de țigări învelite fiecare în câte o bancnotă de 1 leu.

De asemenea, cel poreclit „Meșterul” s-a ales și cu câteva sticle cu băuturi spirtoase, precum și cu un tort de ciocolată.

Iosif Vigu a jucat 13 ani pentru echipa din Ghencea. A bifat 404 meciuri în prima ligă, marcând 34 de goluri în primul eșalon.

La echipa națională, a strâns 24 de selecții, reușind să marcheze două goluri. De asemenea, are 22 de prezențe în cupele europene, 3 titluri, 5 Cupe ale României cu Steaua.

CV-ul lui Vigu:

Echipele la care a jucat: Flamura Roșie Oradea (12 ani) A jucat la Crișana (1963-1964), Crișul (1964-1966), Steaua (1966-1980), FC Constanța (1973-1974), ASA (1980-1981), ASA Chimia Buzău (1981- 1982).

Echipele antrenate: Chimia Buzău, ASA Buzau, Olimpia Satu Mare, Minerul Turț, Armătura Zalău, Samus Satu Mare

Stabilit în Satu Mare, a contribuit la formarea și lansarea fotbaliștilor Tiberiu Csik, Zoltan Ritli, Daniel Prodan și Gabor Gerstenmajer.