Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în baza prerogativelor constituționale, în contextul crizei din Coaliția de guvernare. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni, pe parcursul întregii zile.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul consultărilor este următorul:

09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

10:30 – Partidul Național Liberal (PNL)

15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

18:30 – Uniunea Salvați România (USR)

Consultările au în contextul obligațiilor constituționale ale șefului statului privind dialogul cu formațiunile parlamentare, pe fondul adâncirii crizei politice din România, după ce social-democrații au decis luni, cu o majoritate covârșitoare de 97,7% din voturi, să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Amintim că liberalii s-au reunit astăzi, la ora 10:00, într-o ședință-cheie, după ce PSD a votat masiv retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În interiorul partidului, semnalele sunt de susținere pentru actualul premier, în ciuda tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare.

Surse politice pentru „Adevărul” că premierul Ilie Bolojan va demite miniștrii, secretarii de stat și prefecții PSD în ședința de guvern de joi. Șeful Executivului pregătește și o lovitură de imagine: în locul demnitarilor PSD, va propune tehnocrați, dar și activiști cu renume din societatea civilă.

Liderii PNL urmează să îi solicite demisia lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților, potrivit unor surse politice citate de Adevărul. Grindeanu deține a treia funcție în stat în urma negocierilor politice care au stat la baza formării guvernului Bolojan, în vara anului trecut.

În baza înțelegerii de atunci privind împărțirea funcțiilor în coaliția de guvernare, Partidul Social Democrat a obținut șefia Camerei Deputaților, în timp ce Partidul Național Liberal a primit conducerea Senatului, pe lângă împărțirea portofoliilor din Executiv.

Potrivit acelorași surse, în ultimele ședințe interne, Sorin Grindeanu le-ar fi transmis liderilor de filiale că nu intenționează să demisioneze din fruntea Camerei Deputaților.

Liderul PSD consideră că actuala coaliție de guvernare va continua în aceeași formulă, însă cu un alt prim-ministru. În acest scenariu, la finalul crizei politice, PSD ar urma să păstreze controlul asupra Camerei Deputaților, iar PNL pe cel al Senatului.

USR acuză PSD că a declanșat deliberat actuala criză politică din motive strict legate de interese proprii și avertizează asupra riscurilor majore pentru stabilitatea guvernării și pentru accesarea fondurilor europene esențiale.

În urma întâlnirii cu președinții de filiale, membrii Biroului Național și miniștrii USR, președintele partidului, Dominic Fritz, a criticat dur comportamentul PSD, pe care l-a descris drept „cinic și grotesc”, complet inadecvat în contextul unei crize geopolitice și economice.

„PSD a dat impresia că se bucură să distrugă ceva și să declanșeze una din cele mai grave crize politice în istoria României și asta într-un moment de gravă criză economică și geopolitică. (...)Deciziile în această coaliție s-au luat împreună și au existat situații în care lucrurile au întârziat pentru că am așteptat acordul PSD”, a declarat, luni seară, liderul USR.

Fritz este de părere că ruptura din coaliție nu este întâmplătoare, ci o mișcare calculată politic, menită să servească interesele partidului condus de PSD.