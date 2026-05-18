Video Intervenție dramatică în Prahova: muncitor prins sub un mal de pământ surpat. Colegii au intervenit până la sosirea echipajelor

Un muncitor, în vârstă de 39 de ani, a fost surprins luni, 18 mai, de un mal de pământ surpat în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare din comuna Valea Călugărească, județul Prahova.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, bărbatul a fost acoperit parțial de pământ în timpul lucrărilor la reţeaua de canalizare din satul Rădila, însă a fost scos înainte de sosirea salvatorilor de către colegii săi de muncă.

La momentul intervenției echipajelor medicale, victima era conștientă și cooperantă, fiind preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

De asemenea, la fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD, medicul aflat la bord urmând să decidă dacă se impune transportul de urgență al pacientului către o unitate spitalicească.

„Până la sosirea salvatorilor, muncitorul a fost scos de colegii săi. Acesta este conștient și cooperant, fiind asistat medical de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. În sprijin a fost solicitat și un elicopter SMURD, victima urmând să fie evaluată de medicul aflat la bord. Acesta va decide dacă se impune ca persoana implicată în eveniment să fie transportată la spital”, a transmis ISU Ploiești.