Sorin Grindeanu se frământă că România va pierde 200 de milioane de euro dacă legea pensiilor speciale nu va fi adoptată. Ce propune

Sorin Grindeanu a explicat, joi, motivul pentru care a propus în Coaliție formarea unui grup de lucru comun pe tema pensiilor speciale. România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din fonduri europene dacă legea nu este adoptată până la 28 noiembrie, termen impus prin PNRR, a spus acesta.

„Să știți că e o dată de 28 noiembrie pe care dacă până la data respectivă, ca Bornă, ca Milestone, nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro. Eu vă spun că cea mai rapidă formă e cea pe care am propus-o eu, în coaliția, alaltăieri. Dacă stăm după guvern, dacă stăm, guvernul e obligat să stea după motivarea CCR-ului, guvernul e obligat să facă anumite lucruri, se putea să ieșim din termen. Așa că trebuie să se decidă,” a spus Grindeanu, scrie Mediafax.

Grindeanu a precizat că legea pensiilor magistraților trebuie refăcută rapid, dar corect, pentru că oamenii s-au săturat de privilegii, potrivit gândul.ro.

„Eu cred că țara își dorește cât mai repede ca aceste aberații, aceste inechități să fie înlăturate. Românii nu vor să vadă că sunt unii care ies la pensie la 48-49 de ani, cu pensii de 6, 7, 8, 9 mii de euro. Românii vor să vadă că există echitate. Românii vor să vadă că noi, oamenii politici, facem lucruri ca atunci când există derapaje și excese, cum sunt acestea, să le îndreptăm rapid”, a spus Grindeanu.

De ce a cerut Grindeanu formarea unui grup de lucru

Liderul PSD a explicat că a cerut formarea unui grup de lucru cu reprezentanți ai PSD, PNL, USR și ai sistemului judiciar, inclusiv de la Înalta Curte, CSM și Parchetul General, pentru a evita repetarea greșelilor din prima variantă a legii respinsă de CCR.

„Dacă o apuci și a doua oară pe același drum în forță, riști să ai un eșec și a doua oară. Și asta a fost propunerea. N-am avut foarte mult, n-am avut parte de foarte multă aprobare din partea domnului prim-ministru, dar eu vă spun că e singura cale prin care putem merge mai departe. Dacă vrem, într-un final, să facem această lege pe care românii o vor, pentru că e justă, pentru că e corectă, pentru că înlătură aceste inechități și aceste aberații. Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, cine face, ce face și cine își asumă, riscăm că acest concurs prost să ducă la un eșec. De aceea eu am propus, nu vreau paternitate la nimic, nu-mi doresc acest lucru, nu mă interesează așa ceva, mă interesează să avem cât mai repede un proiect pe care să-l supunem la vot în Parlament sau iarăși prin asumarea răspunderii”, a subliniat acesta.